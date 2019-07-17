南投家扶中心興建培力館 為助弱勢培養專長

2019-07-17 07:33 聯合報 記者 聯合報 記者 江良誠 ╱即時報導



南投家扶中心「培力館」動土，希望建立多元發展平台與幫助學生自立的夢想基地「家扶兒少培力館」，南投縣長林明溱說，培力館籌設多年終於動土，建設經費尚缺約3000萬元，希望各界響應這項計畫，幫助弱勢民眾自立自強。

南投家扶中心「兒少培力館」2011年由善心人士捐贈土地，在扶幼委員會協助下，開始投入兒少教育培力暨職涯發展新館興建計畫，當中包括土地協商、館舍設計藍圖定案，並於今年6月完成招標，580坪大的基地將興建地上四層、地下一層建物，加強對學子技能專長的培訓。

林明溱說，南投家扶中心長期協助南投弱勢家庭，培力館主要訓練孩子一技之長，總經費1億3000萬元，目前經費尚有缺口，呼籲善心人士盡一份心力，有錢出錢、有力出力，協助家扶中心以最快的速度興建完成，讓貧困學子有個技能訓練場所，縣府也將盡力協助。

立委許淑華說，她擔任家扶中心委員近20年，一看著家扶對兒少的關懷，希望培力館完成後，讓弱勢家庭孩子接受不同的教育與學習，造福更多的人。

立委馬文君說，南投家扶長期以來為弱勢學子付出許多心力，培力館完成後接受扶助的孩子將能學到一技之長，對將來出社會有很大的幫助，也期盼這些孩子未來能將所學回饋社會。