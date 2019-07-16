鄭愁予16年講座將返美 盧秀燕：過客記得當台中歸人

2019-07-16 19:28 聯合報 記者 聯合報 記者 陳秋雲 ╱即時報導



東海大學駐校榮譽講座教授詩人鄭愁予即將離台返美，留下他70多年詩人生涯珍藏的台中相關手稿、文物，致贈東海，校方未來將安排展出。

市長盧秀燕今天到東海大學感謝鄭愁予，強調一個城市因重視歷史與文化藝術而偉大，期盼詩人，未來也要記得回台中當「歸人」。

鄭愁予返美前特別在今天在東海大學舉行「愁予涉東海祈和平」記者會，展示他70多年詩人生涯所蒐藏的手稿文物，個人的終生回顧。

盧秀燕表示，「錯誤」可說是首「國民詩」多數人朗朗上口，鄭愁予一生顛沛流離，卻用詩撫慰了眾多台灣人，台灣人更因為讀了他的詩而反思、安定。

盧秀燕說，鄭愁予的弟弟是她的高中老師，但她卻直到今天才知道，笑說鄭老師太低調，就連在校讀課本讀到「錯誤」這首詩也不提示一下。她祝福鄭教授旅美順利，也期盼鄭教授過客過完，記得回台中當「歸人」台中等著鄭愁予回來。