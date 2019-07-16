6個人就有1個老人 彰化縣廣建日照據點因應人口老化

2019-07-16 17:59 聯合報 記者 聯合報 記者 何烱榮 ╱即時報導



社頭鄉衛生所增建多元日照服務中心工程今天動土，縣長王惠美說，彰化縣平均每6個人就有1個65歲以上老人，人口老化嚴重，日照和老人健康促進服務是未來縣府很重要的大工程，7月底，溪州鄉衛生所要拆除改建，今年底前線西、鹿港也會陸續動工興建。

社頭鄉多元日照服務大樓工程由王惠美、社頭鄉長劉錦昌等人動土，將利用衛生所後方占地約460平方公尺的閒置值日室興建2層樓建築，中央補助1350萬元、縣府配合款150萬元；未來1樓規畫不老健身房、老人健康促進空間，2樓提供日間照護、臨托、居家等多元化服務。

王惠美說，縣府今年再向中央爭取1億9千多萬元，將在大村、竹塘、社頭、埤頭、田中和員林（有２案）規畫複合型服務據點，建構社區化、普及化、平價化的長照體系。

彰化縣到六月底總人口數127萬4727名，65歲以上老人共19萬9541名，占15.65%。衛生局長葉彥伯說，配合政府推動長照2.0計畫，彰化縣因社區和醫療機構積極參與，目前已設置B、C服務據點共333處，是全台密布最高的縣市。