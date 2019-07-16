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6個人就有1個老人 彰化縣廣建日照據點因應人口老化

2019-07-16 17:59聯合報 記者何烱榮╱即時報導

社頭鄉衛生所增建多元日照服務中心工程今天動土，縣長王惠美說，彰化縣平均每6個人就有1個65歲以上老人，人口老化嚴重，日照和老人健康促進服務是未來縣府很重要的大工程，7月底，溪州鄉衛生所要拆除改建，今年底前線西、鹿港也會陸續動工興建。

社頭鄉多元日照服務大樓工程由王惠美、社頭鄉長劉錦昌等人動土，將利用衛生所後方占地約460平方公尺的閒置值日室興建2層樓建築，中央補助1350萬元、縣府配合款150萬元；未來1樓規畫不老健身房、老人健康促進空間，2樓提供日間照護、臨托、居家等多元化服務。

王惠美說，縣府今年再向中央爭取1億9千多萬元，將在大村、竹塘、社頭、埤頭、田中和員林（有２案）規畫複合型服務據點，建構社區化、普及化、平價化的長照體系。

彰化縣到六月底總人口數127萬4727名，65歲以上老人共19萬9541名，占15.65%。衛生局長葉彥伯說，配合政府推動長照2.0計畫，彰化縣因社區和醫療機構積極參與，目前已設置B、C服務據點共333處，是全台密布最高的縣市。

「社頭衛生所的新建工程屬B＋C據點」葉彥伯說，B據點提供日照、居家服務、喘息、送餐等服務，服務的單位有大有小，有提供一條龍服務的，也有提供一兩項服務的。C據點是社區經營的高齡者促進據點，提供共餐，延緩失能服務，彰化縣C據點都有運動指導員提供肌力訓練課程。

社頭鄉衛生所現有門診中心。記者何烱榮／攝影
社頭鄉衛生所現有門診中心。記者何烱榮／攝影
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彰化縣長王惠美（右2）、社醫鄉長劉錦昌（右1）等人昨天一起為社頭鄉衛生所新建日照...
彰化縣長王惠美（右2）、社醫鄉長劉錦昌（右1）等人昨天一起為社頭鄉衛生所新建日照暨社區複合型服務中心工程動土。記者何烱榮／攝影
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社頭鄉衛生所後方新建日照暨社區複合型服務中心的設計藍圖。記者何烱榮／攝影
社頭鄉衛生所後方新建日照暨社區複合型服務中心的設計藍圖。記者何烱榮／攝影
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衛生所王惠美
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