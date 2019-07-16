6個人就有1個老人 彰化縣廣建日照據點因應人口老化
社頭鄉衛生所增建多元日照服務中心工程今天動土，縣長王惠美說，彰化縣平均每6個人就有1個65歲以上老人，人口老化嚴重，日照和老人健康促進服務是未來縣府很重要的大工程，7月底，溪州鄉衛生所要拆除改建，今年底前線西、鹿港也會陸續動工興建。
社頭鄉多元日照服務大樓工程由王惠美、社頭鄉長劉錦昌等人動土，將利用衛生所後方占地約460平方公尺的閒置值日室興建2層樓建築，中央補助1350萬元、縣府配合款150萬元；未來1樓規畫不老健身房、老人健康促進空間，2樓提供日間照護、臨托、居家等多元化服務。
王惠美說，縣府今年再向中央爭取1億9千多萬元，將在大村、竹塘、社頭、埤頭、田中和員林（有２案）規畫複合型服務據點，建構社區化、普及化、平價化的長照體系。
彰化縣到六月底總人口數127萬4727名，65歲以上老人共19萬9541名，占15.65%。衛生局長葉彥伯說，配合政府推動長照2.0計畫，彰化縣因社區和醫療機構積極參與，目前已設置B、C服務據點共333處，是全台密布最高的縣市。
「社頭衛生所的新建工程屬B＋C據點」葉彥伯說，B據點提供日照、居家服務、喘息、送餐等服務，服務的單位有大有小，有提供一條龍服務的，也有提供一兩項服務的。C據點是社區經營的高齡者促進據點，提供共餐，延緩失能服務，彰化縣C據點都有運動指導員提供肌力訓練課程。
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