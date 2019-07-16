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土雞雞蛋價格低靡 彰化辦三場促銷會

2019-07-16 13:11聯合報 記者林宛諭╱即時報導

蛋價處於低檔，蛋農不敷成本！彰化縣長王惠美今天為國產雞蛋及土雞促銷，縣府輔導彰化縣養雞協會將舉辦3場「彰化優鮮禽品雞蛋、土雞推廣促銷活動」，中華民國養雞協會蛋雞組組長、彰化蛋農黃榮珍說，目前雞蛋產地價每台斤20.5元，雞蛋成本需在25元，目前蛋農都是賠本在賣。

彰化縣養雞協會常務監事施能銘說，目前雞蛋價格都在成本以下，土雞價格也很慘，目前土雞價每台斤33.2元，相較去年37.元跌了一成以上。

黃榮珍說，今年初雞蛋曾漲到一台斤36.5元，政府從國外進口雞蛋21貨櫃，陸續供應市場，但也導致國產雞蛋價跌，目前產地價20.5元，市價約27、28元。

黃榮珍說，目前蛋價太低，只能盡速淘汰老母雞，希望農委會協助雞農加速屠宰淘汰老母雞，並要管制不要再核准財團增加蛋雞場，唯有生產量和消費量能平衡，蛋價才不會波動太大。

王惠美今天在國產雞蛋及土雞促銷宣傳會中親自煎蛋，還笑稱自己平常連吃飯時間都快沒有，很少下廚只會煎蛋，她說，由於暑假期間，也沒有營養午餐可多消費雞蛋，所以希望大家多吃蛋、也能幫助蛋農。

三場促銷活動分別在7月20於王功漁火節的芳苑鄉福海宮、8月3日在埤頭鄉公所以及8月10日於彰化縣政府側門舉辦，一隻土雞只賣250元，一盒雞蛋30元，還有限量土雞、雞蛋料理免費品嚐。

蛋價處於低檔，蛋農不敷成本!彰化縣長王惠美今天為國產雞蛋及土雞促銷，縣府輔導彰化...
蛋價處於低檔，蛋農不敷成本!彰化縣長王惠美今天為國產雞蛋及土雞促銷，縣府輔導彰化縣養雞協會將舉辦3場「彰化優鮮禽品雞蛋、土雞推廣促銷活動」。記者林宛諭／攝影
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彰化縣長王惠美今天在國產雞蛋及土雞促銷宣傳會中親自煎蛋，還笑稱自己平常連吃飯時間...
彰化縣長王惠美今天在國產雞蛋及土雞促銷宣傳會中親自煎蛋，還笑稱自己平常連吃飯時間都快沒有，很少下廚只會煎蛋。記者林宛諭／攝影
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蛋價處於低檔，蛋農不敷成本!彰化縣長王惠美今天為國產雞蛋及土雞促銷，縣府輔導彰化...
蛋價處於低檔，蛋農不敷成本!彰化縣長王惠美今天為國產雞蛋及土雞促銷，縣府輔導彰化縣養雞協會將舉辦3場「彰化優鮮禽品雞蛋、土雞推廣促銷活動」。記者林宛諭／攝影
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王惠美
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