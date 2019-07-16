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州廳再造9月開工 盧秀燕：翻轉中區唯有大投資大建設

2019-07-16 12:30聯合報 記者陳秋雲╱即時報導

台中市文化城中城歷史空間再造計畫，最受矚目的台中州廳及周邊建物歷史場域再造今年9月開工，預計111年底完工，市府希望打造城市文化核心基地，成為具國際知名度的新景點。

台中市文化城中城歷史空間再造計畫，前市長胡志強著手規畫「台中州廳都更再造暨周邊歷史建築群計畫」引進國外知名歷史建物再造的集團，讓州廳活化再利用，計畫採BOT案，搭配都市更新計畫，當時坊間宣傳文化金三角，即國資圖、文創園區與州廳，類似香港水警總部百年歷史建築再造的模式，成為國際知名地標。

前市長林佳龍上任則改為「城中城」計畫，市長盧秀燕接棒，包括台中州廳及周邊建物歷史場域再造計畫、台中刑務所官舍群文化園區及綠空鐵道軸線計畫三項子計畫，總經費10億5033萬，中央補助5億8699萬8千元，其餘由台中市政府自籌。

台中市長盧秀燕說，即使台中市目前財政非常困難，但中區再生改造要繼續前進「唯有大投資大建設，中區才能翻轉。」

盧秀燕強調，中區第一個大建設是她和前市長胡志強大力推動的鐵路高架化及新車站的興建，這對中區帶來很大改變，但光是火車站改變還不夠，市府要進一步重視歷史文化並對對州廳和周邊建築及景觀一併整建，以綠川、柳川來說，一年就要花3200多萬元電費，還要投入上百人力，非常不容易。但市府還是會持續維護。台中市文化城中城歷史空間再造計畫規模很大，對舊市區將有改頭換面的大改造，配合工程進行，環保局和都發局將搬遷到目前的警察局，為了節省租金，短時間可能會造成辦公的不便。

台中市文化城中城歷史空間再造計畫，綠空鐵道軸線和台中刑務所官舍群歷史場域再造二項子計畫，已經先後發包並且開工，經費最多也最受矚目的台中州廳及周邊建物歷史場域再造計畫，也已經發包簽約，其中，大屯郡役所及州廳附屬建築群修復再利用工程預計今年9月開工，台中州廳預計明年5月全面動工，預計111年底完工，希望打造城市文化核心基地，成為具國際知名度的新景點。

台中州廳再造，9月開工，先從大屯郡役所等屬建築群修復再利用。圖／台中市文化局提供
台中州廳再造，9月開工，先從大屯郡役所等屬建築群修復再利用。圖／台中市文化局提供
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台中市歷史建築盧秀燕
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