員林大排水道長滿香蕉？前縣長說「想下去摘來吃」

2019-07-15 20:52 聯合報 記者 聯合報 記者 何烱榮 ╱即時報導



彰化縣前縣長、台灣自來水公司董事長魏明谷今天在臉書個人網頁貼文，表示他經過員林大排平面道路時，看到渠道裡泥沙淤積的灘地變成香蕉園，開玩笑說「很想下來摘香蕉吃」，引起很多網友熱烈分享和留言回應。

縣府水利資源處長陳詔慶受訪說，這處「香蕉園」位在埔鹽鄉彰水路與員林水排平面道路交岔路口近，這兩年附近有人利用淤積地種植香蕉，水資處擔心影響水流而剷除，「已經清理了兩三次，因為無法找到行為人，所以無法裁罰」。

陳詔慶說，員林大排因渠道寬廣，部分渠段偶有淤積情形，縣府定期都會計畫性分段清疏；民眾未經許可使用河川公地種植香蕉樹等作物，會影響排水通洪，縣府將立即進場清除，若查出是誰種植，將依水利法開罰1萬元至5萬元罰鍰。

魏明谷除在臉書網頁上傳2張「香蕉園」照片，留言說「我很喜歡吃香蕉，我站在彰水路豐橋上，驚見員林大排水道長滿香蕉樹，不知是人種的？還是自長的？很想下來摘香蕉吃」，還留下開心微笑的圖案。

不少網友按讚、分享和留言，有人稱讚魏明谷當過縣長就是不一樣，也有人說「這代表萬豐村是個寶地，山明水秀，香蕉皮丟到河川那就長出香蕉樹！身為萬豐村村民，我覺得倍感榮耀。」。