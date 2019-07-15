親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

大同旗下綠能擬解散清算 將解雇284名員工

男星淪性侵犯 姜至奐認了伸狼爪

突然有10萬元你會做什麼？ 孝行獎得主：一塊錢都不能亂花

2019-07-15 19:14聯合報 記者何烱榮╱即時報導

獲得10萬元獎金，第一個念頭你會想到什麼，是不是先去吃一餐美食，或出國旅遊？楊靜如今天說，「再好吃的美食吃下肚，錢就沒了，沒有意義，我也從沒想過要出國玩，太花錢了，我要存下來做我和妹妹的學費，減輕媽媽的負擔。」

彰化縣私立達德商工幼保科一年級女學生楊靜如生長在單親家庭，一家四口租屋住在彰化市，都靠楊媽媽熬夜賺取時薪勉強過日子；楊靜如從小學四年級開始幫媽媽照顧妹妹和外婆，養成節儉勤勞的習慣，侍親至孝，獲得今年全國孝行獎，本月10日到台北接受內政部長徐國勇頒獎表揚。

對楊靜如和妹妹來說，看一場電影都是奢侈，「媽媽賺錢很辛苦，是大樓的時薪大夜班管理員，一塊錢都不能亂花，想看電影就看電視，我到過最遠的地方，是與同學到台中市一家觀光農場看動物，就很滿足了。」說到媽媽辛苦賺錢的點滴，她頻頻拭淚，她說，心裡唯一的夢想，是希望將來當幼兒老師後，有一天存夠了錢，帶媽媽出國玩。

前年國中會考成績不錯，她為了節省車資，選讀國立彰化師大附工機電科，「對機電完全沒興趣，念得很痛苦。」她說，念到一年級下學期，老師發覺她的不快樂，跟媽媽懇談後才決定重考。

為什麼會以達德商工幼保科為第一志願？楊靜如說，到現在她都很懷念幼兒園老師像大姊姊般照顧她，一直想當幼兒園老師照顧小朋友；念國中時，學校曾安排到達德商工參觀幼保科教學，也讓她印象深刻。

校長許維純說，靜如雖是單親的中低收入家庭，從不喪志，樂觀進取，功課是班上第三名，經常獲得獎學金，與同學相處謙虛又熱心助人，像學校兒童藝術節時，她擔任總召集人，常忙到很晚才回家，但她卻不邀功

楊靜如個性較內向，不曾向老師同學吐露家中狀況，直到有一天導師跟她閒聊才知她的家庭狀況。許維純說，老師曾表示要將午餐便當給她，可以節省一筆午餐費，但她婉拒，表明自己還有能力繳營養午餐費，不願接受幫助。

達德商工重視品德教育，已有5名學生先後獲得全國孝行獎，依序是陳羿攸、黃俊彥、王證瑋、郭泓良和楊靜如。楊靜如獲得全國孝行獎有獎金5萬元，因是中低收入戶，屬特殊身分，再加3萬元，另有吳尊賢獎學金2萬元。

楊靜如（左1）從小學四年級開始，就會幫媽媽照顧外婆，侍親至孝，入選今年全國孝行獎...
楊靜如（左1）從小學四年級開始，就會幫媽媽照顧外婆，侍親至孝，入選今年全國孝行獎。圖／達德商工提供
分享
達德商工幼保科女學生楊靜如（右）獲得今年全國孝行獎，校長許維純稱讚她是同學楷模。...
達德商工幼保科女學生楊靜如（右）獲得今年全國孝行獎，校長許維純稱讚她是同學楷模。記者何烱榮／攝影
分享
達德商工幼保科女學生楊靜如（右）獲得今年全國孝行獎，她感謝校長許維純一路照顧。記...
達德商工幼保科女學生楊靜如（右）獲得今年全國孝行獎，她感謝校長許維純一路照顧。記者何烱榮／攝影
分享
達德商工先後有5名學生獲得全國孝行獎，校長許維純對他們的孝行如數家珍。記者何烱榮...
達德商工先後有5名學生獲得全國孝行獎，校長許維純對他們的孝行如數家珍。記者何烱榮／攝影
分享
達德商工幼保科女學生楊靜如獲得今年全國孝行獎，之前已有4名學生獲得全國孝行獎。記...
達德商工幼保科女學生楊靜如獲得今年全國孝行獎，之前已有4名學生獲得全國孝行獎。記者何烱榮／攝影
分享
達德商工幼保科女學生楊靜如（右）獲得今年全國孝行獎，她說到媽媽辛苦家的點滴，情不...
達德商工幼保科女學生楊靜如（右）獲得今年全國孝行獎，她說到媽媽辛苦家的點滴，情不自禁落涙照。記者何烱榮／攝影
分享
達德商工幼保科女學生楊靜如（右）獲得今年全國孝行獎，她說到媽媽辛苦家的點滴，頻顪...
達德商工幼保科女學生楊靜如（右）獲得今年全國孝行獎，她說到媽媽辛苦家的點滴，頻顪拭淚，校長許維純一旁安慰。記者何烱榮／攝影
分享

媽媽出國幼兒園
對於社會現況你有話說？那就來U值媒告訴我們！

相關新聞

國姓肥料廠飄惡臭惱人 居民監督稽查怒吼「撤照」

2019-07-15 17:17

颱風雨季來臨王惠美視察 急迫性排水優先清淤

2019-07-15 16:54

7/17-9/27台中來回彰化74線 施工圖秒懂怎麽走

2019-07-15 15:02

台中豐富專案動了！定位運動產業園區加碼運動中心

2019-07-15 14:21

石岡水資源教育中心揭牌 東豐綠廊私房景點

2019-07-15 10:41

評／為什麼台中市政府不該賣社宅用地？

2019-07-15 10:40

閱讀從小開始 竹山鎮圖鎖定幼兒推親子共讀

2019-07-15 07:55

親子教育更要加強助弱 南投家扶啟蒙家長教養幼童

2019-07-15 07:55

為豐原運動中心暖身 豐富專案動土

2019-07-15 01:24

機車棄置停車格 移走花4年

2019-07-14 23:52

70歲獨居婦 家只剩一面磚牆

2019-07-14 23:51

20年志工心 先生嬤笑喊不累

2019-07-14 23:50

台中旅宿 今年衝800萬人次

2019-07-14 23:28

86歲先生嬤快樂當志工 老伴走了後她找到心靈寄託

2019-07-14 19:05

彰基48億蓋新醫療大樓 設質子中心治療癌症

2019-07-14 18:18

長照不如長動 彰化縣打造不老健身房獲政府服務獎

2019-07-14 17:52

千輛gogoro台中虹揚橋幹大事 機車瀑布湧下好壯觀

2019-07-14 16:53

影╱台中寵物天堂住冷氣房游泳 還有24小時保母

2019-07-14 16:05

沒吃過不是南投人！在地鄉親狂推美味「紅薯餅」

2018-11-08 12:00
看更多

熱門文章

台南老戲院凋零 昔日地標現在變這樣

2019-07-14 21:59

台南市中西區違停亂象多 警：加強整頓取締

2019-07-15 09:28

韓國瑜今天神隱一天 原來是考慮這個

2019-07-14 23:56

巾幗不輸鬚眉 苗栗性平出色再得金馨獎

2019-07-15 09:16

影／縮時拍出板橋24小時的美 他：不輸給其他城市！

2019-07-15 11:37

7/17-9/27台中來回彰化74線 施工圖秒懂怎麽走

2019-07-15 15:02

阻違規穿越 龍潭幹道設分隔島

2019-07-14 23:25

李佳芬農舍主建物遭質疑違建 最快今天下午丈量

2019-07-15 12:02

影/礁溪新飯店耍「新機」限量主題房玩花樣住了不想走

2019-07-14 22:54

支線隔音牆重置 捷運北投、新北投上下車月台異動

2019-07-15 10:37

玉井芒果傳出劣品混充 消保官現場稽查並警告二手商

2019-07-15 07:55

李佳芬農舍違章查報程序 古坑公所：將丈量比對

2019-07-15 13:23

水質不潔感染腸胃炎？ 縣府要查國民運動中心游池水質

2019-07-14 21:40

嘉義中埔也有好溫泉 學童用科學實驗推薦家鄉溫泉

2019-07-15 09:48

虎尾成立第一支空中保衛隊 無人機隊升空模擬救災壯觀

2019-07-15 16:18

配合太平溪路堤共構工程 南王橋封橋7月明開放通車

2019-07-14 21:43

讓人感動的山豬肉不是肉！嘉大研究鄒族傳統植物

2019-07-15 15:43

信義、仁愛國小地下停車場進度超前 林右昌：很滿意

2019-07-15 11:23

雲林縣獎勵回收 廢電風扇回收可參加抽獎

2019-07-15 15:41

KAWS獨家公仔中軟展出 粉絲小豬出席剪綵

2019-07-15 14:20

土城變電所「屋內化」擬釋出0.7公頃設公園

2019-07-14 23:39

台中豐富專案動了！定位運動產業園區加碼運動中心

2019-07-15 14:21

連日高溫受不了 新北河面出現大量暴斃魚

2019-07-15 12:45

瑞典每月補助長輩18萬 侯友宜：台灣仍無法做到

2019-07-15 16:42

影／台中甲后線自行車道啟用 騎車可欣賞忘憂谷美景

2019-07-15 11:48

基隆和平島 挖出聖諸教堂遺址

2019-07-14 23:19

瓦磘溝綠美化 編9千萬改善水質

2019-07-14 23:47

妨礙安寧案深夜驟降近9成 台南宮廟行動公約奏效

2019-07-15 16:04

百家剩1家 老戲院凋零 台南拚重生

2019-07-15 00:25

傳統戲院如何突圍？ 結合實體劇場、區隔市場發展社群

2019-07-14 22:02

高雄85大樓 美麗與哀愁

2019-07-14 23:36

居民決定執行計畫 旗山大德里民投下「神聖一票」

2019-07-15 13:09
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top