突然有10萬元你會做什麼？ 孝行獎得主：一塊錢都不能亂花

2019-07-15 19:14 聯合報 記者 聯合報 記者 何烱榮 ╱即時報導



獲得10萬元獎金，第一個念頭你會想到什麼，是不是先去吃一餐美食，或出國旅遊？楊靜如今天說，「再好吃的美食吃下肚，錢就沒了，沒有意義，我也從沒想過要出國玩，太花錢了，我要存下來做我和妹妹的學費，減輕媽媽的負擔。」

彰化縣私立達德商工幼保科一年級女學生楊靜如生長在單親家庭，一家四口租屋住在彰化市，都靠楊媽媽熬夜賺取時薪勉強過日子；楊靜如從小學四年級開始幫媽媽照顧妹妹和外婆，養成節儉勤勞的習慣，侍親至孝，獲得今年全國孝行獎，本月10日到台北接受內政部長徐國勇頒獎表揚。

對楊靜如和妹妹來說，看一場電影都是奢侈，「媽媽賺錢很辛苦，是大樓的時薪大夜班管理員，一塊錢都不能亂花，想看電影就看電視，我到過最遠的地方，是與同學到台中市一家觀光農場看動物，就很滿足了。」說到媽媽辛苦賺錢的點滴，她頻頻拭淚，她說，心裡唯一的夢想，是希望將來當幼兒老師後，有一天存夠了錢，帶媽媽出國玩。

前年國中會考成績不錯，她為了節省車資，選讀國立彰化師大附工機電科，「對機電完全沒興趣，念得很痛苦。」她說，念到一年級下學期，老師發覺她的不快樂，跟媽媽懇談後才決定重考。

為什麼會以達德商工幼保科為第一志願？楊靜如說，到現在她都很懷念幼兒園老師像大姊姊般照顧她，一直想當幼兒園老師照顧小朋友；念國中時，學校曾安排到達德商工參觀幼保科教學，也讓她印象深刻。

校長許維純說，靜如雖是單親的中低收入家庭，從不喪志，樂觀進取，功課是班上第三名，經常獲得獎學金，與同學相處謙虛又熱心助人，像學校兒童藝術節時，她擔任總召集人，常忙到很晚才回家，但她卻不邀功

楊靜如個性較內向，不曾向老師同學吐露家中狀況，直到有一天導師跟她閒聊才知她的家庭狀況。許維純說，老師曾表示要將午餐便當給她，可以節省一筆午餐費，但她婉拒，表明自己還有能力繳營養午餐費，不願接受幫助。