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夏日劇場研習正夯 少年戲劇學堂報名中

2019-07-15 19:13聯合報 記者林宛諭╱即時報導

夏日劇場課程正夯!彰化縣文化局8月27日到31日將於員林演藝廳舉辦青少年戲劇學堂「來場青春戲劇課」工作坊開放報名中；而頑石劇團暑期也在鹿港圖書藝文中心開美力Women劇場課程，並走訪鹿港人文風情，做為成果展現，透過劇場藝術，學習展現自我，也關心在地文化。

彰化縣文化局長張雀芬表示，戲劇欣賞不僅是藝術活動，有時透過行動劇、劇場表演也可展現對各種社會議題的關心，而且為了培養更多劇場欣賞人口，文化局邀請專業劇團開辦戲劇研習課程。

今年青少年戲劇學堂「來場青春戲劇課」工作坊邀請連續5年榮獲文化部演藝團隊分級獎助計劃的育成級團隊「狂想劇場」進行4天密集劇場課程，由導演和表演老師指導肢體表演練習，並學習劇場舞臺、服裝、燈光的解密，了解一齣戲的臺前與幕後，並讓學員在課程中發現自我、勇於展現自己，課程影像紀錄與學員成果將於2019彰化劇場藝術節期間展出，在學學生報名課程享85折優惠，課程資訊及報名可上員林演藝廳網頁查詢

國立彰化生活美學館與頑石劇團7月13日到8月10日每周六在鹿港圖書藝文中心也開設免費的開美力Women劇場課程，課程內容包括「透過戲劇與禪繞冥想認識自己」「行為與動作的觀察分析」等，及透過鹿港文史巡禮、田野調查做為劇場成果主題。

彰化文化局推廣劇場藝術，去年員林演藝廳與盜火劇團合作之駐館計畫《転校生》員林版，...
彰化文化局推廣劇場藝術，去年員林演藝廳與盜火劇團合作之駐館計畫《転校生》員林版，也吸引許多學生參加研習。圖／彰化文化局提供
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