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國姓肥料廠飄惡臭惱人 居民監督稽查怒吼「撤照」

2019-07-15 17:17聯合報 記者賴香珊╱即時報導

南投縣國姓鄉北港村松圃有機肥料工廠遭陳情檢舉排放汙水且飄出惡臭，嚴重影響當地環境；縣府今進行實地稽查，居民也前往且強烈表達「撤照」訴求，現場居民和業者各執一詞，氣氛有些火爆，縣府則允諾在2周內公布稽查結果和裁處。

國姓鄉民上周赴縣府陳情，指稱肥料工廠運作以來不時飄散惡臭，周邊學校得關窗戶上課，居民不敢外出，臭到無法做生意，10日上午更直擊排放汙水，當地民生環境和用水安權受到嚴重影響，要求肥料廠遷廠、撤照。

縣府建設處、環保局、地政處和農業處等單位今進行實地聯合稽查，議員林芳伃、陳宜君、葉仁創和國姓鄉長丘埔生、村長劉醇良和當地居民也集結前往監督稽查狀況，現場「撤照」聲不絕於耳，業者與鄉親雙方毫無共識。

肥料工廠表示，已對臭味做防治措施，且停止收受易產生臭味的含高氮素原料，而汙水是洗廠區水溝所致，不是排放汙水；居民則譏「今天是最不臭的一天」，質疑廠方為稽查早做好準備，重申水源保護區不允許汙染性工廠，強烈要求「撤照」。

現場雙方各執一詞，縣府聯合稽查小處則表示，初步發現原廠房申請面積為300多平方公尺，但現場明顯超過，研判有違規增建，後續由公所查報交給建設處處置，另各稽查單位也依所屬權責調查有無違法情事，結果彙整2周內公布裁處。

南投縣政府建設處、環保局、地政處和農業處等單位今前往國姓鄉肥料工廠進行實地聯合稽...
南投縣政府建設處、環保局、地政處和農業處等單位今前往國姓鄉肥料工廠進行實地聯合稽查。記者賴香珊／攝影
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南投縣國姓鄉北港村松圃有機肥料工廠遭陳情檢舉常飄出惡臭，縣府今聯合稽查，現場臭味...
南投縣國姓鄉北港村松圃有機肥料工廠遭陳情檢舉常飄出惡臭，縣府今聯合稽查，現場臭味仍令人掩鼻。記者賴香珊／攝影
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南投縣政府建設處、環保局、地政處和農業處等單位今前往國姓鄉肥料工廠進行實地聯合稽...
南投縣政府建設處、環保局、地政處和農業處等單位今前往國姓鄉肥料工廠進行實地聯合稽查。記者賴香珊／攝影
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南投縣政府建設處、環保局、地政處和農業處等單位今前往國姓鄉肥料工廠進行實地聯合稽...
南投縣政府建設處、環保局、地政處和農業處等單位今前往國姓鄉肥料工廠進行實地聯合稽查。記者賴香珊／攝影
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南投縣國姓鄉北港村松圃有機肥料工廠遭陳情檢舉排放汙水且飄出惡臭，嚴重影響當地環境...
南投縣國姓鄉北港村松圃有機肥料工廠遭陳情檢舉排放汙水且飄出惡臭，嚴重影響當地環境。記者賴香珊／攝影
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