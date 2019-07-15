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颱風雨季來臨王惠美視察 急迫性排水優先清淤

2019-07-15 16:54聯合報 記者林敬家╱即時報導

雨季來臨，為防止豪大雨造成積淹水，彰化縣長王惠美今天到彰南多個鄉鎮視察排水設施，包括舊濁水溪、溪墘厝排水、內三排水等3件排水疏濬維護及護岸加高工程，縣府已編列900萬元準備發包改善工程；另清水溪排水區段渠道淤泥及雜草淤積，縣府提清疏計畫預算約500萬元，目前完成發包。

彰化縣共有218條縣管區域排水，居全台最高，水資處指出，舊濁水溪全長約30公里，沿線有天然渠道、休憩步道、綠色隧道等設施，但上游段從北斗橋到仁觀橋約8公里範圍，渠道內雜草及淤泥易造成汛期排水不良，部分護岸及護欄等設施也須改善，另溪州鄉溪墘厝排水、內三排水護岸部分區段護岸較低，若遇豪雨可能造成農田淹水、影響作物，縣府計畫將兩處的護岸加高約800公尺及設置3處閘門，增加防洪排水功能。

彰化縣長王惠美說，颱風季及雨季即將到來，近年又有極端氣候的影響，今天視察工程希望能如期如質完工，縣府防洪治理在議會的支持下也編列預算，並積極向中央爭取相關經費，但在清淤或橋梁護岸改善工程期間，若造成鄉親短期交通不便，希望鄉親多包涵。

王惠美隨後也前往視察位於田尾、北斗的清水溪排水治理及橋梁改善工程進度，其中中央前瞻計畫核定8000萬元辦理兩座橋梁改建及5000公尺的兩側護岸加高工程，預計於108年底完成，水資處說，目前該區段渠道淤泥及雜草淤積，阻礙水流，縣府也提出辦理該區段約5公里的渠道清疏工程，改善後可提升渠道達10年重現期距25年不溢堤保護標準。

彰化縣長王惠美今天視察位在北斗、田尾的清水溪排水工程。記者林敬家／攝影
彰化縣長王惠美今天視察位在北斗、田尾的清水溪排水工程。記者林敬家／攝影
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彰化縣長王惠美等人今天視察位在北斗、田尾的清水溪排水工程。記者林敬家／攝影
彰化縣長王惠美等人今天視察位在北斗、田尾的清水溪排水工程。記者林敬家／攝影
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渠道雜草影響排水，將進行清淤工程。記者林敬家／攝影
渠道雜草影響排水，將進行清淤工程。記者林敬家／攝影
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彰化縣長王惠美等人今天視察位在北斗、田尾的清水溪排水工程。記者林敬家／攝影
彰化縣長王惠美等人今天視察位在北斗、田尾的清水溪排水工程。記者林敬家／攝影
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護岸王惠美淹水豪雨颱風
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