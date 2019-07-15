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台中豐富專案動了！定位運動產業園區加碼運動中心

2019-07-15 14:21聯合報 記者陳秋雲╱即時報導

台中市政府今天舉行「豐富專案」動土典禮，市長盧秀燕說「豐原是我的寶貝」她沒有忘記對地方的承諾，將加速豐原國民運動中心興建速度，還納入社皮里活動中心，她打趣的說這是買大送小！

她説，市府一定要全力的推動豐富專案發展，讓此處成為大台中地區經濟發展的亮點。

市長盧秀燕市長、立委江啟臣、議員、里長與地方仕紳共同祭拜祈福，祈求開工平安。

立委江啟臣表示，今天舉鏟動土象徵「豐富專案」會在穩健的基礎上，持續邁步前進，不再停滯。他說「豐原要富、啟動豐富」，未來不論是豐原國民運動中心、社皮里活動中心以及核心的運動產業專區，他將會持續與市政府攜手加速園區建設。

盧秀燕表示，豐富專案動員市府多局，徵收豐富專案區段徵收將定位為帶動豐原發展的門戶新核心區，經濟發展局進行整體規劃，配合豐原國民運動中心的建置，引進體驗型運動服務業及運動相關策略性產業，運動局同步進行國民運動中心興建工程相關規劃作業，地政局除積極趕辦基礎建設工程，並同時協調各事業管線單位之配合，以期早日完工，展現市府推動豐原區在地發展效益。

本次土建工程預計11個月，總預算為8790萬，建設整個園區所需要的基礎工程，包括人行道、排水溝、號誌、污水下水道工程等，豐富專案以及機電照明工程，其中地下式滯洪池能因應現在氣候變遷導致的暴雨，降低都市洪峰；智慧型路燈，兼具聯網、即時監測與遠端控制之能力，未來可擴充環境偵測、影音監控、無限WiFi微基站等系統，為打造將來台中智慧城市做準備。

江啟臣說，他曾與市長盧秀燕討論過豐富專案，市長提到應該納入教育資源投入，他非常認同，讓年輕人回到豐原，這將會為豐原注入新的活力與動力。因此豐富專案不僅是有豐原民眾殷切期待的國民運動中心，包含著室內溫水游泳池外，更重要是未來產業界的進駐，這裡也會作為一個平台，結合教育、經濟、產業與運動，成為新經濟亮點。

台中市長盧秀燕（左二）丶立委江啟臣昨參加豐富專案區段徵收工程動土典禮。記者陳秋雲...
台中市長盧秀燕（左二）丶立委江啟臣昨參加豐富專案區段徵收工程動土典禮。記者陳秋雲/攝影
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台中市長盧秀燕（左二）丶立委江啟臣（左三）今參加豐富專案區段徵收工程動土典禮。記...
台中市長盧秀燕（左二）丶立委江啟臣（左三）今參加豐富專案區段徵收工程動土典禮。記者陳秋雲/攝影
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盧秀燕江啟臣
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