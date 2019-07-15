線上填答拒菸反毒 青少年有機會免費看電影

2019-07-15 13:33 中央社 南投縣15日電



南投縣政府衛生局今天起舉辦拒菸反毒衛教暨電影欣賞，青少年只要線上報名並填答有關拒菸、反毒、自殺防治、食品安全、預防食品中毒等20條題目，就有機會免費看熱門強片。

為讓青少年暑假有正常生活作息，提升心理健康並積極參與各項正當休閒活動，南投縣政府衛生局結合南投戲院、埔里山明影城，今天起到8月22日共辦理8場「拒菸、反毒、心健康宣導暨電影欣賞」，首場次今天在南投戲院登場，由於播映「蜘蛛人：離家日」是熱門院線片，吸引青少年踴躍參與，影廳幾乎座無虛席。

衛生局也在南投戲院舉辦宣導，呼籲青少年不吸菸、不吸毒，南投縣副縣長陳正昇致詞說，青少年暑假在外活動多，易涉足不良場所發生暴力、吸毒、吸菸、網路成癮等偏差行為，為強化青少年自我保護意識，衛生局採多元方式宣導，盼學子遠離危害並營造優質環境。

衛生局長黃昭郎說，活動設計簡易衛教文宣讓青少年閱讀，再透過填答問卷充實衛生教育知識，包含拒絕毒品、菸品5招、安心專線1925、食品安全等；另外，電影欣賞特別選擇早場時間，希望讓青少年維持良好生活作息，達到拒菸、反毒、心健康的目標。

參加對象以10歲到20歲青少年為主，歡迎親子共賞，每場次播映前10天，民眾可到衛生局網站線上報名，並一定要完成填答宣導題目，答對較多者優先錄取，當天再攜帶身分證件及通知出席電子郵件核對入場，播映電影安排「蜘蛛人：離家日」、「獅子王」、「玩具總動員4」等院線片。