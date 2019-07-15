親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

躁鬱的香港：何必再當「想像的中國人？」

線上填答拒菸反毒 青少年有機會免費看電影

2019-07-15 13:33中央社 南投縣15日電

南投縣政府衛生局今天起舉辦拒菸反毒衛教暨電影欣賞，青少年只要線上報名並填答有關拒菸、反毒、自殺防治、食品安全、預防食品中毒等20條題目，就有機會免費看熱門強片。

為讓青少年暑假有正常生活作息，提升心理健康並積極參與各項正當休閒活動，南投縣政府衛生局結合南投戲院、埔里山明影城，今天起到8月22日共辦理8場「拒菸、反毒、心健康宣導暨電影欣賞」，首場次今天在南投戲院登場，由於播映「蜘蛛人：離家日」是熱門院線片，吸引青少年踴躍參與，影廳幾乎座無虛席。

衛生局也在南投戲院舉辦宣導，呼籲青少年不吸菸、不吸毒，南投縣副縣長陳正昇致詞說，青少年暑假在外活動多，易涉足不良場所發生暴力、吸毒、吸菸、網路成癮等偏差行為，為強化青少年自我保護意識，衛生局採多元方式宣導，盼學子遠離危害並營造優質環境。

衛生局長黃昭郎說，活動設計簡易衛教文宣讓青少年閱讀，再透過填答問卷充實衛生教育知識，包含拒絕毒品、菸品5招、安心專線1925、食品安全等；另外，電影欣賞特別選擇早場時間，希望讓青少年維持良好生活作息，達到拒菸、反毒、心健康的目標。

參加對象以10歲到20歲青少年為主，歡迎親子共賞，每場次播映前10天，民眾可到衛生局網站線上報名，並一定要完成填答宣導題目，答對較多者優先錄取，當天再攜帶身分證件及通知出席電子郵件核對入場，播映電影安排「蜘蛛人：離家日」、「獅子王」、「玩具總動員4」等院線片。

對於社會現況你有話說？那就來U值媒告訴我們！

相關新聞

石岡水資源教育中心揭牌 東豐綠廊私房景點

2019-07-15 10:41

評／為什麼台中市政府不該賣社宅用地？

2019-07-15 10:40

閱讀從小開始 竹山鎮圖鎖定幼兒推親子共讀

2019-07-15 07:55

親子教育更要加強助弱 南投家扶啟蒙家長教養幼童

2019-07-15 07:55

為豐原運動中心暖身 豐富專案動土

2019-07-15 01:24

機車棄置停車格 移走花4年

2019-07-14 23:52

70歲獨居婦 家只剩一面磚牆

2019-07-14 23:51

20年志工心 先生嬤笑喊不累

2019-07-14 23:50

台中旅宿 今年衝800萬人次

2019-07-14 23:28

86歲先生嬤快樂當志工 老伴走了後她找到心靈寄託

2019-07-14 19:05

彰基48億蓋新醫療大樓 設質子中心治療癌症

2019-07-14 18:18

長照不如長動 彰化縣打造不老健身房獲政府服務獎

2019-07-14 17:52

千輛gogoro台中虹揚橋幹大事 機車瀑布湧下好壯觀

2019-07-14 16:53

影╱台中寵物天堂住冷氣房游泳 還有24小時保母

2019-07-14 16:05

傳台中托育補助跳票？ 3張圖讓你看福利不打折好康即享

2019-07-14 13:28

鐵道揭密！集集小火車曾開進埔里 在地人也不知道

2019-07-14 10:48

最後一夜 欣賞鹿港光雕之美要把握

2019-07-14 09:33

沒吃過不是南投人！在地鄉親狂推美味「紅薯餅」

2018-11-08 12:00
看更多

熱門文章

高育仁家族老宅被破壞 意外讓家族爭產內幕曝光

2019-07-14 19:12

彰基48億蓋新醫療大樓 設質子中心治療癌症

2019-07-14 18:18

千輛gogoro台中虹揚橋幹大事 機車瀑布湧下好壯觀

2019-07-14 16:53

有的讀書免錢還包營養午餐 屏東縣地方福利怎差那麼多

2019-07-14 19:32

最毒海岸線再獲補助3290萬 將清光剩下的9563噸廢棄物

2019-07-14 10:58

台南老戲院凋零 昔日地標現在變這樣

2019-07-14 21:59

韓國瑜今天神隱一天 原來是考慮這個

2019-07-14 23:56

立委蘇治芬1天踏勘8個鄉鎮 官員：苦民所苦真要有好體力

2019-07-14 18:05

影／玩土豆痛痛樂 媽媽笑了兒子下一秒反應…更爆笑

2019-07-14 14:59

巾幗不輸鬚眉 苗栗性平出色再得金馨獎

2019-07-15 09:16

多納黑米祭登場 韓國瑜「放鳥」風波反而帶來人潮

2019-07-14 15:52

86歲先生嬤快樂當志工 老伴走了後她找到心靈寄託

2019-07-14 19:05

阻違規穿越 龍潭幹道設分隔島

2019-07-14 23:25

影/礁溪新飯店耍「新機」限量主題房玩花樣住了不想走

2019-07-14 22:54

玉井芒果傳出劣品混充 消保官現場稽查並警告二手商

2019-07-15 07:55

希望每周人潮都這麼多 東石攤商開心迎商機

2019-07-14 19:21

支線隔音牆重置 捷運北投、新北投上下車月台異動

2019-07-15 10:37

李佳芬農舍主建物遭質疑違建 最快今天下午丈量

2019-07-15 12:02

影／縮時拍出板橋24小時的美 他：不輸給其他城市！

2019-07-15 11:37

水質不潔感染腸胃炎？ 縣府要查國民運動中心游池水質

2019-07-14 21:40

台南市中西區違停亂象多 警：加強整頓取締

2019-07-15 09:28

配合太平溪路堤共構工程 南王橋封橋7月明開放通車

2019-07-14 21:43

本月又連三天36℃ 北市再發熱浪通報

2019-07-14 15:55

影╱台中寵物天堂住冷氣房游泳 還有24小時保母

2019-07-14 16:05

清晨5點多排隊車陣等入童玩節 遊客人數破10萬

2019-07-14 17:53

嘉義中埔也有好溫泉 學童用科學實驗推薦家鄉溫泉

2019-07-15 09:48

北市動物園3D穿山甲館驚豔 親近動物雨林

2019-07-14 00:15

台南芒果日本銷售開紅盤除達標 更追加1000箱

2019-07-14 19:37

長照不如長動 彰化縣打造不老健身房獲政府服務獎

2019-07-14 17:52

信義、仁愛國小地下停車場進度超前 林右昌：很滿意

2019-07-15 11:23

馬祖夏季漁汛期 白帶魚豐收

2019-07-14 17:23

李佳芬農舍違章查報程序 古坑公所：將丈量比對

2019-07-15 13:23

連日高溫受不了 新北河面出現大量暴斃魚

2019-07-15 12:45

傳統戲院如何突圍？ 結合實體劇場、區隔市場發展社群

2019-07-14 22:02

百家剩1家 老戲院凋零 台南拚重生

2019-07-15 00:25

瓦磘溝綠美化 編9千萬改善水質

2019-07-14 23:47

台南機車排氣檢測率全台第一 靠的是這項法寶

2019-07-14 14:57

高雄85大樓 美麗與哀愁

2019-07-14 23:36

影／台中甲后線自行車道啟用 騎車可欣賞忘憂谷美景

2019-07-15 11:48

居民決定執行計畫 旗山大德里民投下「神聖一票」

2019-07-15 13:09
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top