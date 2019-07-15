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閱讀從小開始 竹山鎮圖鎖定幼兒推親子共讀

2019-07-15 07:55聯合報 記者賴香珊╱即時報導

喜愛閱讀從小開始，南投縣竹山鎮圖書館鎖定5歲以下幼童開辦親子共讀活動，今年擴大辦理從以往5梯次增加為8梯次，從昨起隔周進行說故事課程，更搭配當周故事主題DIY教材，藉此提高幼童閱讀學習興趣。

竹山鎮公所指出，多數人僅將圖書館當成閱讀場域，但館內其實除能有更多藝文活動外，透過巧思也能仍藝文向下扎根，而從去年起著手強化活動，希望讓圖書館轉型為兒童館、親子館，今年因此趁暑期擴大親子共讀規模，並推出獎勵機制。

而昨天繪本說故事主題是「飛向天空的魚」，導讀的「嘟嘟老師」陳淑玲是當地資深導覽志工，她提到，導讀時除了說故事，更要適時提出問題，透過問答讓幼童動腦思索，過程中有問題則會求助於父母，強化親子對談也培養雙方親密關係。

「拿起小釣竿，釣魚囉！」竹山鎮圖書館表示，為提高幼童對閱讀的興趣，同時也透過相關教材互動，像昨天就準備魚蝦、章魚和海馬等不織布海洋生物，讓小朋友持玩具釣竿釣魚，不僅訓練其肢體協調性，過程中排隊等待也學習團隊紀律。

竹山鎮圖書館館長黃志豪說，館內連3年辦理親子共讀活動，今年雖擴大規模，將場次從5場增至8場，但為維持共讀品質有限制名額，每梯次25組為限，雖採預約報名，民眾反應仍相當熱烈，目前所有梯次均已額滿。

竹山公所為鼓勵親子共讀也祭出獎勵，鎮長陳東睦說，透過獎勵盼讓鎮內孩子在放假時由家長陪同持續學習，養成閱讀習慣、愛上閱讀，因此凡參與共讀系列活動達5場，並辦有竹山鎮圖借書證的幼童，系列課程結束後可至櫃台兌換繪本。

南投縣竹山鎮圖書館鎖定幼童推親子共讀，更搭配故事主題DIY教材，藉此提高孩童閱讀...
南投縣竹山鎮圖書館鎖定幼童推親子共讀，更搭配故事主題DIY教材，藉此提高孩童閱讀學習興趣。圖／竹山鎮公所提供
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南投縣竹山鎮圖書館鎖定幼童推親子共讀，導讀老師用繪本生動的說故事，有助提高孩童閱...
南投縣竹山鎮圖書館鎖定幼童推親子共讀，導讀老師用繪本生動的說故事，有助提高孩童閱讀學習興趣。圖／竹山鎮公所提供
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南投縣竹山鎮圖書館鎖定幼童推親子共讀，導讀老師用繪本生動的說故事，有助提高孩童閱...
南投縣竹山鎮圖書館鎖定幼童推親子共讀，導讀老師用繪本生動的說故事，有助提高孩童閱讀學習興趣。圖／竹山鎮公所提供
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南投縣竹山鎮圖書館鎖定幼童推親子共讀，更搭配故事主題DIY教材，藉此提高孩童閱讀...
南投縣竹山鎮圖書館鎖定幼童推親子共讀，更搭配故事主題DIY教材，藉此提高孩童閱讀學習興趣。圖／竹山鎮公所提供
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