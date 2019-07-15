閱讀從小開始 竹山鎮圖鎖定幼兒推親子共讀

2019-07-15 07:55 聯合報 記者 聯合報 記者 賴香珊 ╱即時報導



喜愛閱讀從小開始，南投縣竹山鎮圖書館鎖定5歲以下幼童開辦親子共讀活動，今年擴大辦理從以往5梯次增加為8梯次，從昨起隔周進行說故事課程，更搭配當周故事主題DIY教材，藉此提高幼童閱讀學習興趣。

竹山鎮公所指出，多數人僅將圖書館當成閱讀場域，但館內其實除能有更多藝文活動外，透過巧思也能仍藝文向下扎根，而從去年起著手強化活動，希望讓圖書館轉型為兒童館、親子館，今年因此趁暑期擴大親子共讀規模，並推出獎勵機制。

而昨天繪本說故事主題是「飛向天空的魚」，導讀的「嘟嘟老師」陳淑玲是當地資深導覽志工，她提到，導讀時除了說故事，更要適時提出問題，透過問答讓幼童動腦思索，過程中有問題則會求助於父母，強化親子對談也培養雙方親密關係。

「拿起小釣竿，釣魚囉！」竹山鎮圖書館表示，為提高幼童對閱讀的興趣，同時也透過相關教材互動，像昨天就準備魚蝦、章魚和海馬等不織布海洋生物，讓小朋友持玩具釣竿釣魚，不僅訓練其肢體協調性，過程中排隊等待也學習團隊紀律。

竹山鎮圖書館館長黃志豪說，館內連3年辦理親子共讀活動，今年雖擴大規模，將場次從5場增至8場，但為維持共讀品質有限制名額，每梯次25組為限，雖採預約報名，民眾反應仍相當熱烈，目前所有梯次均已額滿。