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親子教育更要加強助弱 南投家扶啟蒙家長教養幼童

2019-07-15 07:55聯合報 記者賴香珊╱即時報導

公部門推共讀讓親子關係加溫，而親子關係對幼童未來社會行為具潛在影響，南投家扶因此針對受助家庭舉辦啟力計畫，提供親職教養知能、幼兒能力啟蒙和親子共作等課程，盼從親子教育輔助弱勢兒童發展健全。

南投家扶中心埔里服務處指出，家庭經濟和功能弱化恐影響幼兒成長，因此從去年8月起輔助有4至6歲幼兒的部分親子個案，每個月到中心由專業講師講授親職教養知能，家長們從中提問、學習與討論，再嘗試實踐到平日的親子教育中。

期間也全面進行幼兒發展篩檢，更透過歌舞唱跳、親子共讀等多元化的靜動態課程，啟發和刺激幼兒的能力，同時增進親子間互動，經一整年的課程，參與親子在動態和靜態的學習上均有不錯成果，順利結業也為為期一年的學習畫下句點。

仁愛鄉阿明媽媽說，因丈夫長期臥病，她得獨力負擔家計、照顧孩子，又忙又累，教養情緒難免失控，但透過課程發現自己在教養需改變的地方，透過活動互動增加彼此互信和理解，她也更懂得如何安撫幼童或說理，親子間更緊密也成長不少。

南投家扶中心則表示，家扶中心重視每個年齡層的兒少發展，而幼兒成長期是教育的黃金時期，若能適時的拉一把，在孩子最適合建立行為規範和學習能力時給予正確刺激，同步增進家長教養知能，雙管齊下就能幫助幼兒發展更健全和完善。

南投家扶中心透過親職教養知能、幼兒能力啟蒙等課程，強化受助家庭親子教育，盼輔助弱...
南投家扶中心透過親職教養知能、幼兒能力啟蒙等課程，強化受助家庭親子教育，盼輔助弱勢童發展健全。記者賴香珊／攝影
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南投家扶中心透過親職教養知能、幼兒能力啟蒙等課程，強化受助家庭親子教育，盼輔助弱...
南投家扶中心透過親職教養知能、幼兒能力啟蒙等課程，強化受助家庭親子教育，盼輔助弱勢童發展健全。記者賴香珊／攝影
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親子教育埔里

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