為豐原運動中心暖身 豐富專案動土

台中市已營運的國民運動中心有4座。 圖／台中市運局提供 分享 facebook

台中、彰化努力推動「運動之都」，其中體育署調查每3名台中人中就有1人有規律運動習慣；台中市府要深化推展運動城，第5座國民運動中心已動土，豐富專案區段徵收今天動土，為豐原運動中心暖身。彰化利用埔心衛生所閒置空間打造全台首創的不老健身房，拿下國發會「專業規畫獎」，縣長王惠美發豪語26區鄉鎮市都將設不老健身房。

教育部體育署調查，107年台中規律運動的人口比例為33.1%，台中市人口280萬，等於近百萬人有運動習慣。運動局指出，台中運動賽事多，每年平均上百場路跑、數百場球類賽事，是名副其實運動城。

運動局長李昱叡說，為深化運動風氣，目前已興建4座國民運動中心營運中，也打造洲際棒球場文創園區，另推動台中首座運動公園；第5座、大里國民運動中心已動土，今天市長盧秀燕將主持豐原區的豐富專案區段徵收土建工程動土，當地要引進運動產業，規畫附屬的國民運動中心。

彰化縣府利用埔心衛生所閒置空間，打造全台首創的不老健身房，有專業指導員協助老人選擇最合適的健身器材運動，成為社區口耳相傳的聯誼健身新去處，最近更獲政府服務獎的「專業規畫獎」，成為創意亮點。

彰化縣二水、田尾、社頭、竹塘和花壇等衛生所相繼設立健身房，縣長王惠美說，人口老化是不可逆的趨勢，會在全縣26鄉鎮市普設不老健身房；衛生局長葉彥伯說，埔心不老健身房幫助長輩提高肌力，有糖尿病、血脂肪及末梢循環不佳者，可以藉運動獲得明顯改善。