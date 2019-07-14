親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

高育仁家族老宅被破壞 意外讓家族爭產內幕曝光

高育仁家族老宅被破壞 意外讓家族爭產內幕曝光

2019-07-14 19:12聯合報 記者修瑞瑩╱即時報導

台南政治世家、前省議會議長高育仁家族的老厝，最近發生日治時期的庭園遭破壞，市府緊急啟動暫定古蹟，也意外讓高家後人爭產的內幕被曝光。

高育仁之子、前行政院政務委員高思博受訪時，對於庭園被破壞表示「很遺憾」，指出家族有意願捐出房產，做為日人住吉秀松紀念館，還希望市府能夠大力促成。

日人住吉秀松被稱為是台南的「消防之父」，於1897年來到台灣，當時是土木工程承包商「鹿島組」的幹部，1908年自立門戶，在台灣成立「住吉組」，台灣很多早期的工程都是住吉完成，像是日月潭發電廠、烏山頭發電廠、多處糖廠及現今的台南市美術館一館（日治時期原台南警察署）等，後來在青年路東菜市場對面，興建200多坪兩層樓的日式建築，與家人居住在當地。

住吉秀松事業有成之餘，對公益事業也不遺餘力，曾捐錢興建當時民間所稱的望火樓，實際上是「御大典紀念塔」，因為是最高的建築，而做為消防望火之用，樓旁後來曾樹立住吉秀松的銅像紀念，民國後被移除。

最近台南市政府完成望火樓等設施的市定古蹟「原合同廳舍」整修，在其中設立消防博物館，特別介紹住吉秀松。而住吉的後人在今年4月間也曾來台，在高思博陪同下，前往當年的老宅緬懷。

老宅戰後由高思博的祖父高錦德購入，家族當年都住在一起，後來逐漸搬遷，目前老宅已無人居住，但仍有家人會定時前往照顧；由於老宅保存完整，不僅有日治時期的建築，還有原來的日式亭園等，亭園內可見到住吉的菊花家徽刻在石器上，地方文史人士爭取能做為住吉秀松紀念館。

高思博表達家族意願，同意捐出做紀念館，古都基金會並將建物與庭園提報為歷史建物，但在尚未審查之前，上周日家族中有人雇工將庭園內的設施一一敲除，市府文化資產管理處緊急啟動暫定古蹟保全程序，不准後續再有破壞，可惜原有的亭園已損毀。

據悉，高錦德在11年前去世後，因為部分遺產為續弦黃滿所有，引起家族紛爭，告上法院，爭訟多年，其中老宅部分最近判決確定，庭園歸黃滿、建物則歸高育仁兄弟，黃滿與其家人雇工敲除。

日人住吉秀松的老宅亭園遭到破壞。圖／李文雄提供
日人住吉秀松的老宅亭園遭到破壞。圖／李文雄提供
分享
日人住吉秀松的後人今年4月間拜訪台南高家老宅，高思博等人都到場歡迎。圖／李文雄提...
日人住吉秀松的後人今年4月間拜訪台南高家老宅，高思博等人都到場歡迎。圖／李文雄提供
分享
日人住吉秀松的老宅亭園遭到破壞，有著菊花圖形的家徽也遭棄置在地上。圖／李文雄提供
日人住吉秀松的老宅亭園遭到破壞，有著菊花圖形的家徽也遭棄置在地上。圖／李文雄提供
分享
日人住吉秀松的老宅原本仍保有日式亭園。圖／李文雄提供
日人住吉秀松的老宅原本仍保有日式亭園。圖／李文雄提供
分享
日人住吉秀松的老宅現況。圖／李文雄提供
日人住吉秀松的老宅現況。圖／李文雄提供
分享
日人住吉秀松的老宅亭園遭到破壞。圖／李文雄提供
日人住吉秀松的老宅亭園遭到破壞。圖／李文雄提供
分享

老宅高思博日式建築
夏天來襲 降溫好妙招 不開冷氣也可以超級「冰」

相關新聞

千輛gogoro台中虹揚橋幹大事 機車瀑布湧下好壯觀

2019-07-14 16:53

86歲先生嬤快樂當志工 老伴走了後她找到心靈寄託

2019-07-14 19:05

彰基48億蓋新醫療大樓 設質子中心治療癌症

2019-07-14 18:18

長照不如長動 彰化縣打造不老健身房獲政府服務獎

2019-07-14 17:52

影╱台中寵物天堂住冷氣房游泳 還有24小時保母

2019-07-14 16:05

傳台中托育補助跳票？ 3張圖讓你看福利不打折好康即享

2019-07-14 13:28

鐵道揭密！集集小火車曾開進埔里 在地人也不知道

2019-07-14 10:48

最後一夜 欣賞鹿港光雕之美要把握

2019-07-14 09:33

熱門文章

這家死豬化製廠惡臭30年 村民凍袜條要抗爭封廠

2019-07-14 12:01

鐵道揭密！集集小火車曾開進埔里 在地人也不知道

2019-07-14 10:48

最毒海岸線再獲補助3290萬 將清光剩下的9563噸廢棄物

2019-07-14 10:58

飢餓三十營友確診流感 活動提早結束送走萬名參加者

2019-07-13 23:15

千輛gogoro台中虹揚橋幹大事 機車瀑布湧下好壯觀

2019-07-14 16:53

高育仁家族老宅被破壞 意外讓家族爭產內幕曝光

2019-07-14 19:12

影／今晚看高空煙火秀！嘉義東石海之夏熱情火舞

2019-07-14 09:00

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top