高育仁家族老宅被破壞 意外讓家族爭產內幕曝光

2019-07-14 19:12 聯合報 記者 聯合報 記者 修瑞瑩 ╱即時報導



台南政治世家、前省議會議長高育仁家族的老厝，最近發生日治時期的庭園遭破壞，市府緊急啟動暫定古蹟，也意外讓高家後人爭產的內幕被曝光。

高育仁之子、前行政院政務委員高思博受訪時，對於庭園被破壞表示「很遺憾」，指出家族有意願捐出房產，做為日人住吉秀松紀念館，還希望市府能夠大力促成。

日人住吉秀松被稱為是台南的「消防之父」，於1897年來到台灣，當時是土木工程承包商「鹿島組」的幹部，1908年自立門戶，在台灣成立「住吉組」，台灣很多早期的工程都是住吉完成，像是日月潭發電廠、烏山頭發電廠、多處糖廠及現今的台南市美術館一館（日治時期原台南警察署）等，後來在青年路東菜市場對面，興建200多坪兩層樓的日式建築，與家人居住在當地。

住吉秀松事業有成之餘，對公益事業也不遺餘力，曾捐錢興建當時民間所稱的望火樓，實際上是「御大典紀念塔」，因為是最高的建築，而做為消防望火之用，樓旁後來曾樹立住吉秀松的銅像紀念，民國後被移除。

最近台南市政府完成望火樓等設施的市定古蹟「原合同廳舍」整修，在其中設立消防博物館，特別介紹住吉秀松。而住吉的後人在今年4月間也曾來台，在高思博陪同下，前往當年的老宅緬懷。

老宅戰後由高思博的祖父高錦德購入，家族當年都住在一起，後來逐漸搬遷，目前老宅已無人居住，但仍有家人會定時前往照顧；由於老宅保存完整，不僅有日治時期的建築，還有原來的日式亭園等，亭園內可見到住吉的菊花家徽刻在石器上，地方文史人士爭取能做為住吉秀松紀念館。

高思博表達家族意願，同意捐出做紀念館，古都基金會並將建物與庭園提報為歷史建物，但在尚未審查之前，上周日家族中有人雇工將庭園內的設施一一敲除，市府文化資產管理處緊急啟動暫定古蹟保全程序，不准後續再有破壞，可惜原有的亭園已損毀。