86歲先生嬤快樂當志工 老伴走了後她找到心靈寄託

2019-07-14 19:05 聯合報 記者 聯合報 記者 何烱榮 ╱即時報導



烈日當空，86歲的「先生嬤」蕭黃淑卿戴著斗笠騎腳車騎了30多分鐘，來到百果山麓的慈濟員林環保站，員林慈濟家庭70多名志工一起整理、分類來自四方的資源回收物。蕭黃淑卿笑說「不會累，在這裡跟大家有說有笑一起當志工，內心很快樂。」。

受到媽媽的影響，員林市何醫院心臟內科醫師蕭瑞鵬8年前也走進員林慈濟家庭，加入慈濟人醫會，每星期參加中彰投義診活動。蕭瑞鵬說，人醫會每個月會到彰化市陽明老人文康中心幫街友義診，「從幫助陌生人中獲得內心的快樂，不是金錢能換來。」。

「住在田中鎮的最小妹妹王黃雪梅找我到慈濟環保站當志工，一做已二十多年，在這認識很多朋友，感覺回到以前的大家庭社會。」蕭黃淑卿是親單媽媽，她說，做資源回收分類工作，是手腦並用，人要活就要動，四肢要動，頭腦也要動，當志工後身心愈來愈健康。

蕭黃淑卿是單親媽媽，23年前老伴辭世後，每天從員林市住家獨自騎腳踏車到社頭鄉，在面積4分多山坡地栽種水果，扶養4名小孩，即使今日兒女都事業有成，她依然守著老伴留下的果園，她說「做習慣就不累了，以前曾種水梨、鳳梨，現在只種龍眼，今年因年初高溫少雨，開花少，收成很不好，不過沒關係，人要感恩與知足。」

「蕭瑞鵬說，以前父親身體多病，媽媽都背著他坐火車，帶爸爸到台北市大醫院看醫生，來回就要一整天，很辛苦，但媽媽從來不抱怨。「受到父母的影響，國中時就立志當醫師，也決定有空就各地義診，為弱勢族群奉獻所學，回饋社會。」。

慈濟員林環保站原本設在員林市員東路，蕭黃淑卿從住處騎腳踏車20多分鐘就能到，1年前遷移到百果山麓的廣成老人安養中心附近，她要花更長的時間，每星期二是固定的回收分類日，13日是每個月的大回收日，廿多年來她是全勤的志工。