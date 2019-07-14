彰基48億蓋新醫療大樓 設質子中心治療癌症

2019-07-14 18:18 聯合報 記者 聯合報 記者 劉明岩 ╱即時報導



彰化基督教醫院因既有腹地不足，將斥資48億元，在四期兒童醫院對面停車場新建七期醫療大樓，並將設立質子中心治療癌症，病患不必大老遠跑到北部就醫。 所在地光南里民不再有4年前的抗爭行動，但要求彰基在施工期間做好安全及交通維護，並提供社區補助、免掛號費及住院減免等敦親睦鄰措施。

彰基表示，第七期醫療大樓將斥資48億元，興建地上8樓、地下6樓，佔地1700坪，預計今年10月動工，工期約4年半；由於以往病床數有限，病患待床時間比較久，希望能藉由此次擴建，調整病房數，且設立質子中心治療癌症，病患也不必大老遠跑到北部就醫。

彰基新建七期醫療大樓已獲衛福部核准，可說萬事俱備，早在104年9月就要在四期兒童醫院對面停車場動工，卻因附近光南里等居民發動抗爭，彰基被迫停工，在經過4年後，彰基重啟工程，附近光南里民不再堅持反對，光南里長蔡耀叁說，彰基是合法施工，里長不會採不理性的反對態度，但要求做好敦親睦鄰工作。

蔡耀叁說，光南里民百餘人昨天舉辦座談會，包括彰基兩位副院長周志中、賴建文及市長林世賢等人均到場，會中，里民針對施工期間，工程可能帶來交通、環境、噪音，以及施工引起周邊房屋龜裂，道路水溝下陷等問題，要求彰基能夠切實做好，以免影響居民生活品質。

彰基副院長賴健文表示，新醫療大樓都遵照政府衛生法令申請經衛福部許可，且經縣府核准建築執照並申請工程發包與開工程序，請政府相關單位以最高標準來監督營建工程，且質子中心設置遵照國家級安全標準，是符合國際安全的治療技術，救治癌症患者更精準，且癌症是不會產生對人員的汙染與傳染。

賴健文表示，彰基已規畫交通改善方案，減少施工期間對居民的影響，工程也都是依據國家級最高標準，若對居民造成影響，一定會負責到底；七期興建期間，彰基員工約170人的車位將移到八期中山路停車場，空出的停車空間會讓七期醫療大樓附近居民使用，以免造成交通和停車問題。