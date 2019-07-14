親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

丹娜絲颱風最快明晚生成 影響花東及南部天氣

彰基48億蓋新醫療大樓 設質子中心治療癌症

2019-07-14 18:18聯合報 記者劉明岩╱即時報導

彰化基督教醫院因既有腹地不足，將斥資48億元，在四期兒童醫院對面停車場新建七期醫療大樓，並將設立質子中心治療癌症，病患不必大老遠跑到北部就醫。 所在地光南里民不再有4年前的抗爭行動，但要求彰基在施工期間做好安全及交通維護，並提供社區補助、免掛號費及住院減免等敦親睦鄰措施。

彰基表示，第七期醫療大樓將斥資48億元，興建地上8樓、地下6樓，佔地1700坪，預計今年10月動工，工期約4年半；由於以往病床數有限，病患待床時間比較久，希望能藉由此次擴建，調整病房數，且設立質子中心治療癌症，病患也不必大老遠跑到北部就醫。

彰基新建七期醫療大樓已獲衛福部核准，可說萬事俱備，早在104年9月就要在四期兒童醫院對面停車場動工，卻因附近光南里等居民發動抗爭，彰基被迫停工，在經過4年後，彰基重啟工程，附近光南里民不再堅持反對，光南里長蔡耀叁說，彰基是合法施工，里長不會採不理性的反對態度，但要求做好敦親睦鄰工作。

蔡耀叁說，光南里民百餘人昨天舉辦座談會，包括彰基兩位副院長周志中、賴建文及市長林世賢等人均到場，會中，里民針對施工期間，工程可能帶來交通、環境、噪音，以及施工引起周邊房屋龜裂，道路水溝下陷等問題，要求彰基能夠切實做好，以免影響居民生活品質。

彰基副院長賴健文表示，新醫療大樓都遵照政府衛生法令申請經衛福部許可，且經縣府核准建築執照並申請工程發包與開工程序，請政府相關單位以最高標準來監督營建工程，且質子中心設置遵照國家級安全標準，是符合國際安全的治療技術，救治癌症患者更精準，且癌症是不會產生對人員的汙染與傳染。

賴健文表示，彰基已規畫交通改善方案，減少施工期間對居民的影響，工程也都是依據國家級最高標準，若對居民造成影響，一定會負責到底；七期興建期間，彰基員工約170人的車位將移到八期中山路停車場，空出的停車空間會讓七期醫療大樓附近居民使用，以免造成交通和停車問題。

光南里並成立10人小組，隨時與彰基溝通協調。據了解，光南里除要求彰基在施工期間做好安全及環保等措施工外，也要求彰基給予光南里社區補助，及光南里民免掛號費、住院費減免等，將由彰基研議。

彰化基督教醫院計畫在彰基四期兒童醫院對面停車場新建醫療大樓，附近的彰化市光南里民...
彰化基督教醫院計畫在彰基四期兒童醫院對面停車場新建醫療大樓，附近的彰化市光南里民憂慮施工影響生活品質。記者劉明岩／攝影
分享
彰化基督教醫院計畫在彰基四期兒童醫院對面停車場新建醫療大樓，附近的彰化市光南里民...
彰化基督教醫院計畫在彰基四期兒童醫院對面停車場新建醫療大樓，附近的彰化市光南里民憂慮施工影響生活品質。記者劉明岩／攝影
分享

癌症停車場衛福部
夏天來襲 降溫好妙招 不開冷氣也可以超級「冰」

相關新聞

千輛gogoro台中虹揚橋幹大事 機車瀑布湧下好壯觀

2019-07-14 16:53

長照不如長動 彰化縣打造不老健身房獲政府服務獎

2019-07-14 17:52

影╱台中寵物天堂住冷氣房游泳 還有24小時保母

2019-07-14 16:05

傳台中托育補助跳票？ 3張圖讓你看福利不打折好康即享

2019-07-14 13:28

鐵道揭密！集集小火車曾開進埔里 在地人也不知道

2019-07-14 10:48

最後一夜 欣賞鹿港光雕之美要把握

2019-07-14 09:33

免費車格變車庫 中市將收費

2019-07-14 00:02

中市8區生廚餘 日處理量僅7公噸

2019-07-14 00:01

空拍機、紅外線 投縣抓空汙烏賊

2019-07-13 23:58

假日當農夫 他奪紅龍果冠軍

2019-07-13 23:56

客家花布絲巾入畫

2019-07-13 23:55

中市催生石虎條例 說明會啟動

2019-07-13 23:30

眾開講、提點子平台上線 台中市民提政策

2019-07-13 23:23

中市參與式預算決轉型 藍議員：不再疊床架屋

2019-07-13 23:19

江啟臣3小時連吃12碗炒麵豬血湯 網友：怎麼不會胖

2019-07-13 18:39

影／男童體驗霹靂3公斤防彈背心 穿上就跌坐萌翻全場

2019-07-13 15:26

紅龍果盛產期 果農教挑果撇步要皺和紅

2019-07-13 14:52

中市部分免費車格「變自家車庫」 交通局將開始收費

2019-07-13 13:34

沒吃過不是南投人！在地鄉親狂推美味「紅薯餅」

2018-11-08 12:00
看更多

熱門文章

慈濟基金會首間日照中心苗栗開幕 建築被稱「小白宮」

2019-07-13 19:26

這家死豬化製廠惡臭30年 村民凍袜條要抗爭封廠

2019-07-14 12:01

鐵道揭密！集集小火車曾開進埔里 在地人也不知道

2019-07-14 10:48

飢餓三十營友確診流感 活動提早結束送走萬名參加者

2019-07-13 23:15

最毒海岸線再獲補助3290萬 將清光剩下的9563噸廢棄物

2019-07-14 10:58

影／今晚看高空煙火秀！嘉義東石海之夏熱情火舞

2019-07-14 09:00

金防部指揮官三度回金門服務 今會楊鎮浯盼創造雙贏

2019-07-13 23:06

影／300架無人機起飛在夜空宣傳台中購物節

2019-07-13 21:15

絢麗英仙座流星雨來了 天文玩家在這引頸搶拍

2019-07-13 16:24

和平島西班牙教堂遺址 林右昌：大航海時代基隆很重要

2019-07-14 12:07

影／浪漫野餐配無敵海景美眉來打卡 基隆潮境音樂會登場

2019-07-13 19:18

千輛gogoro台中虹揚橋幹大事 機車瀑布湧下好壯觀

2019-07-14 16:53

屏東九校聯合舞展下午登場 潘孟安：好想回到18歲！

2019-07-14 10:05

嘉義東石吃巨無霸100人份蚵仔煎 看3秒剖蚵賽

2019-07-14 11:54

綠藍白合縱連橫 北市半數選區多強激戰

2019-07-14 12:17

時力募款餐會黃捷唱到破音 林于凱跳到氣喘如牛

2019-07-13 21:57

傳台中托育補助跳票？ 3張圖讓你看福利不打折好康即享

2019-07-14 13:28

家長觀望…嘉市東區公托沒滿招

2019-07-13 23:05

女人當自強 苗栗婦女特殊需求課程好搶手

2019-07-14 08:04

騎士「久等」好曬 桃市擬增幹道綠燈秒數

2019-07-13 22:35

影／雞農與石虎友善共存 苗縣議員一日志工體驗搭雞舍

2019-07-13 22:17

本月又連三天36℃ 北市再發熱浪通報

2019-07-14 15:55

最後一夜 欣賞鹿港光雕之美要把握

2019-07-14 09:33
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top