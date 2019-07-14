長照不如長動 彰化縣打造不老健身房獲政府服務獎

2019-07-14 17:52 聯合報 記者 聯合報 記者 何烱榮 ╱即時報導



彰化縣衛生局利用埔心衛生所閒置空間，打造全台首創的不老健身房，並有專業指導員協助老人選擇對自己最合適的健身器材運動，成為社區老人口耳相傳的聯誼又健身的新去處，最近獲得國發會舉辦政府服務獎的「專業規劃獎」。

今年被推薦參加政府服務獎的機關共177個，最後選出「整體服務類」18個、「專案規劃類」12個，埔心為全國第一個縣市政府以二級機關規模勇奪「專案規劃類」獎項的機關，日前彰化縣政府秘書長賴振溝代表領獎。

前年8月衛生局選擇埔心鄉衛生所候診區25坪空間，打造全台衛生所第一處不老健身房，彰化縣二水、田尾、社頭、竹塘和花壇等衛生所也相繼設立。縣長王惠美說，感謝衛生局長葉彥伯的努力，台灣人口老化是不可逆的趨勢，縣府會在全縣26鄉鎮市普變不老健身房。

「運動也是一種處方，長照不如長動，縣府除推動長照2.0，更要打造老人安全健身環境與風氣。未來衛生所辦理整修或新建工程，一定規畫不老健身房。」王惠美說，最近縣府與員林市公所攜手利用縣立員林醫院閒置的舊址，規畫興建一棟綜合型社福大樓，還有彰基附近的彰化市南西北衛生所3樓60多坪、福興鄉衛生所1樓20多坪空間的整修工程，都有不老健身房的規畫案。

埔心鄉衛生所主任王袈鑫說，不老健身房啟用後，星期一至五每天都有7、80名社區長輩來健身，經醫師作體適能檢測後開出「運動處方」，由專業指導員協助高齡長者進行個別化的肌力訓練。

葉彥伯說，埔心不老健身房幫助許多長輩提高肌力，有糖尿病、血脂肪及末梢循環的人也獲得明顯改善。因不老健身房是全台創舉，已成為社區長輩口耳相傳的健身又聯誼新據點，又有明確的檢測數據證明長輩健身成果，獲獎是實至名歸。

葉彥伯說，「身體活動不足」已被確認是全球致死率的第四大危險因子，尤其對許多身體方面有筋骨關節退化性疾病、新陳代謝性疾病和心腦血管循環性疾病，心智方面的退化與心理情緒性疾病的發展，具有關鍵性的影響力。