親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

丹娜絲颱風最快明晚生成 影響花東及南部天氣

長照不如長動 彰化縣打造不老健身房獲政府服務獎

2019-07-14 17:52聯合報 記者何烱榮╱即時報導

彰化縣衛生局利用埔心衛生所閒置空間，打造全台首創的不老健身房，並有專業指導員協助老人選擇對自己最合適的健身器材運動，成為社區老人口耳相傳的聯誼又健身的新去處，最近獲得國發會舉辦政府服務獎的「專業規劃獎」。

今年被推薦參加政府服務獎的機關共177個，最後選出「整體服務類」18個、「專案規劃類」12個，埔心為全國第一個縣市政府以二級機關規模勇奪「專案規劃類」獎項的機關，日前彰化縣政府秘書長賴振溝代表領獎。

前年8月衛生局選擇埔心鄉衛生所候診區25坪空間，打造全台衛生所第一處不老健身房，彰化縣二水、田尾、社頭、竹塘和花壇等衛生所也相繼設立。縣長王惠美說，感謝衛生局長葉彥伯的努力，台灣人口老化是不可逆的趨勢，縣府會在全縣26鄉鎮市普變不老健身房。

「運動也是一種處方，長照不如長動，縣府除推動長照2.0，更要打造老人安全健身環境與風氣。未來衛生所辦理整修或新建工程，一定規畫不老健身房。」王惠美說，最近縣府與員林市公所攜手利用縣立員林醫院閒置的舊址，規畫興建一棟綜合型社福大樓，還有彰基附近的彰化市南西北衛生所3樓60多坪、福興鄉衛生所1樓20多坪空間的整修工程，都有不老健身房的規畫案。

埔心鄉衛生所主任王袈鑫說，不老健身房啟用後，星期一至五每天都有7、80名社區長輩來健身，經醫師作體適能檢測後開出「運動處方」，由專業指導員協助高齡長者進行個別化的肌力訓練。

葉彥伯說，埔心不老健身房幫助許多長輩提高肌力，有糖尿病、血脂肪及末梢循環的人也獲得明顯改善。因不老健身房是全台創舉，已成為社區長輩口耳相傳的健身又聯誼新據點，又有明確的檢測數據證明長輩健身成果，獲獎是實至名歸。

葉彥伯說，「身體活動不足」已被確認是全球致死率的第四大危險因子，尤其對許多身體方面有筋骨關節退化性疾病、新陳代謝性疾病和心腦血管循環性疾病，心智方面的退化與心理情緒性疾病的發展，具有關鍵性的影響力。

「不老健身將是新的全民運動，希望長輩能來運動，抗衰防老一起動，迎向肌力人生樂齡幸福生活。」葉彥伯說，長輩要多運動，有醫師和專業指導員協助進行最合適的肌力訓練，更能在安全的環境裡，有效改善老化所帶來的健康問題。

埔心鄉公所是彰化縣第一個推動不老健身房的衛生所，最近獲得第二屆「政府服務獎」的「...
埔心鄉公所是彰化縣第一個推動不老健身房的衛生所，最近獲得第二屆「政府服務獎」的「專案規劃類」獎項。聯合報系資料照片
分享
埔心鄉公所是彰化縣第一個推動不老健身房的衛生所，最近獲得第二屆「政府服務獎」的「...
埔心鄉公所是彰化縣第一個推動不老健身房的衛生所，最近獲得第二屆「政府服務獎」的「專案規劃類」獎項，縣府秘書長賴振溝（後排左3）代表領獎。照片／彰化縣政府提供
分享
埔心鄉公所是彰化縣第一個推動不老健身房的衛生所，最近獲得第二屆「政府服務獎」的「...
埔心鄉公所是彰化縣第一個推動不老健身房的衛生所，最近獲得第二屆「政府服務獎」的「專案規劃類」獎項。聯合報系資料照片
分享
埔心鄉公所是彰化縣第一個推動不老健身房的衛生所，最近獲得第二屆「政府服務獎」的「...
埔心鄉公所是彰化縣第一個推動不老健身房的衛生所，最近獲得第二屆「政府服務獎」的「專案規劃類」獎項。聯合報系資料照片
分享
埔心鄉公所是彰化縣第一個推動不老健身房的衛生所，最近獲得第二屆「政府服務獎」的「...
埔心鄉公所是彰化縣第一個推動不老健身房的衛生所，最近獲得第二屆「政府服務獎」的「專案規劃類」獎項。照片／彰化縣政府提供
分享

衛生所健身
夏天來襲 降溫好妙招 不開冷氣也可以超級「冰」

相關新聞

千輛gogoro台中虹揚橋幹大事 機車瀑布湧下好壯觀

2019-07-14 16:53

彰基48億蓋新醫療大樓 設質子中心治療癌症

2019-07-14 18:18

影╱台中寵物天堂住冷氣房游泳 還有24小時保母

2019-07-14 16:05

傳台中托育補助跳票？ 3張圖讓你看福利不打折好康即享

2019-07-14 13:28

鐵道揭密！集集小火車曾開進埔里 在地人也不知道

2019-07-14 10:48

最後一夜 欣賞鹿港光雕之美要把握

2019-07-14 09:33

免費車格變車庫 中市將收費

2019-07-14 00:02

中市8區生廚餘 日處理量僅7公噸

2019-07-14 00:01

空拍機、紅外線 投縣抓空汙烏賊

2019-07-13 23:58

假日當農夫 他奪紅龍果冠軍

2019-07-13 23:56

客家花布絲巾入畫

2019-07-13 23:55

中市催生石虎條例 說明會啟動

2019-07-13 23:30

眾開講、提點子平台上線 台中市民提政策

2019-07-13 23:23

中市參與式預算決轉型 藍議員：不再疊床架屋

2019-07-13 23:19

江啟臣3小時連吃12碗炒麵豬血湯 網友：怎麼不會胖

2019-07-13 18:39

影／男童體驗霹靂3公斤防彈背心 穿上就跌坐萌翻全場

2019-07-13 15:26

紅龍果盛產期 果農教挑果撇步要皺和紅

2019-07-13 14:52

中市部分免費車格「變自家車庫」 交通局將開始收費

2019-07-13 13:34

沒吃過不是南投人！在地鄉親狂推美味「紅薯餅」

2018-11-08 12:00
看更多

熱門文章

慈濟基金會首間日照中心苗栗開幕 建築被稱「小白宮」

2019-07-13 19:26

這家死豬化製廠惡臭30年 村民凍袜條要抗爭封廠

2019-07-14 12:01

鐵道揭密！集集小火車曾開進埔里 在地人也不知道

2019-07-14 10:48

飢餓三十營友確診流感 活動提早結束送走萬名參加者

2019-07-13 23:15

最毒海岸線再獲補助3290萬 將清光剩下的9563噸廢棄物

2019-07-14 10:58

影／今晚看高空煙火秀！嘉義東石海之夏熱情火舞

2019-07-14 09:00

金防部指揮官三度回金門服務 今會楊鎮浯盼創造雙贏

2019-07-13 23:06

影／300架無人機起飛在夜空宣傳台中購物節

2019-07-13 21:15

絢麗英仙座流星雨來了 天文玩家在這引頸搶拍

2019-07-13 16:24

和平島西班牙教堂遺址 林右昌：大航海時代基隆很重要

2019-07-14 12:07

影／浪漫野餐配無敵海景美眉來打卡 基隆潮境音樂會登場

2019-07-13 19:18

千輛gogoro台中虹揚橋幹大事 機車瀑布湧下好壯觀

2019-07-14 16:53

屏東九校聯合舞展下午登場 潘孟安：好想回到18歲！

2019-07-14 10:05

嘉義東石吃巨無霸100人份蚵仔煎 看3秒剖蚵賽

2019-07-14 11:54

綠藍白合縱連橫 北市半數選區多強激戰

2019-07-14 12:17

時力募款餐會黃捷唱到破音 林于凱跳到氣喘如牛

2019-07-13 21:57

傳台中托育補助跳票？ 3張圖讓你看福利不打折好康即享

2019-07-14 13:28

家長觀望…嘉市東區公托沒滿招

2019-07-13 23:05

女人當自強 苗栗婦女特殊需求課程好搶手

2019-07-14 08:04

騎士「久等」好曬 桃市擬增幹道綠燈秒數

2019-07-13 22:35

影／雞農與石虎友善共存 苗縣議員一日志工體驗搭雞舍

2019-07-13 22:17

本月又連三天36℃ 北市再發熱浪通報

2019-07-14 15:55

最後一夜 欣賞鹿港光雕之美要把握

2019-07-14 09:33

「石虎進香團」作家劉克襄分享走路的旅行觀察

2019-07-13 22:39

多納黑米祭登場 韓國瑜「放鳥」風波反而帶來人潮

2019-07-14 15:52

影／玩土豆痛痛樂 媽媽笑了兒子下一秒反應…更爆笑

2019-07-14 14:59

影╱台中寵物天堂住冷氣房游泳 還有24小時保母

2019-07-14 16:05

免費車格變車庫 中市將收費

2019-07-14 00:02

彰基48億蓋新醫療大樓 設質子中心治療癌症

2019-07-14 18:18

北市動物園3D穿山甲館驚豔 親近動物雨林

2019-07-14 00:15

花蓮「玉里天堂路」28日封路演唱 聽陳昇飆歌

2019-07-13 23:51

請改道！ 台61線南下雲林麥寮段明起封路施工

2019-07-14 11:12

利稻村被「關」5年多 南橫東段常態性交管解除

2019-07-13 23:17

叫阮第一名／閒置空間改造 她要說基隆故事

2019-07-14 00:13

左營明德新村、建業新村 擬闢眷村文化園區

2019-07-13 23:48

台南機車排氣檢測率全台第一 靠的是這項法寶

2019-07-14 14:57

哇！好多蝴蝶！ 復育10年 台南關子嶺紫斑蝶成群

2019-07-13 23:20

氣溫連3天飆破36度 北市環保局發熱浪通報

2019-07-14 15:33

「最美海邊小學」看最髒海岸 學生驚呼：好多垃圾

2019-07-14 00:11

10年前莫拉克重創…南橫梅山→天池 拚明年3月通車

2019-07-13 23:13
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top