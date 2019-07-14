台中市今年1到5月住宿旅客306萬 比去年同期多11萬人次

2019-07-14 16:11 聯合報 記者 聯合報 記者 游振昇 ╱即時報導



台中市政府觀光旅遊局統計，今年1到5月住宿台中市旅客總數約306萬人次，較去(107)年同期增加約11萬人，成長3.61%，觀光旅遊局長林筱淇表示，台中觀光旅遊魅力大，下半年還有多項大型活動，今年住宿台中旅客力拚800萬人次目標，希望創歷史新高。

林筱淇表示，台中是觀光首都、宜居城市，市長盧秀燕上任後全力拼經濟，爭取到2020台灣燈會主辦權，市府另積極舉辦國內外重大的節慶活動，例如台中媽祖國際觀光文化節、大安沙雕音樂季、台中珍奶節、台中購物節、台中好湯溫泉季、台中自行車嘉年華、台中爵士音樂節、台中國際舞蹈嘉年華、台中國際花毯節(新社花海)以及台中跨年晚會等大型節慶活動，吸引國內外遊客人潮。