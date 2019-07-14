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反送中／沙田大遊行起步 湧現黑衣人流喊「撤回惡法」

台中市今年1到5月住宿旅客306萬 比去年同期多11萬人次

2019-07-14 16:11聯合報 記者游振昇╱即時報導

台中市政府觀光旅遊局統計，今年1到5月住宿台中市旅客總數約306萬人次，較去(107)年同期增加約11萬人，成長3.61%，觀光旅遊局長林筱淇表示，台中觀光旅遊魅力大，下半年還有多項大型活動，今年住宿台中旅客力拚800萬人次目標，希望創歷史新高。

林筱淇表示，台中是觀光首都、宜居城市，市長盧秀燕上任後全力拼經濟，爭取到2020台灣燈會主辦權，市府另積極舉辦國內外重大的節慶活動，例如台中媽祖國際觀光文化節、大安沙雕音樂季、台中珍奶節、台中購物節、台中好湯溫泉季、台中自行車嘉年華、台中爵士音樂節、台中國際舞蹈嘉年華、台中國際花毯節(新社花海)以及台中跨年晚會等大型節慶活動，吸引國內外遊客人潮。

再加上國民旅遊春遊補助專案，吸引不少國民旅遊市場遊客來台中住宿消費，統計今年1至5月份住宿台中旅客人數總數約306萬人次，較去年同期增加近11萬人次，成長3.61%；其中以國民旅遊為最多，約222萬人次，相較去年同期成長4.95%。以住宿別分析，觀光旅館住宿人數增加1.8萬人次，成長7.9%，一般旅館住宿增加8.8萬人次，成長3.24%，民宿住宿增加0.1萬人次，成長7.5%。

台中高美濕地人潮多，暑假期間更多。記者游振昇／攝影
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大坑登山步道，是台中知名運動休閒景點。圖／台中市政府提供
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