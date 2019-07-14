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傳台中托育補助跳票？ 3張圖讓你看福利不打折好康即享

2019-07-14 13:28聯合報 記者陳秋雲╱即時報導

中央準公共化托育政策8月1日上路，包括台語等六都將納入實施，但外界傳言「台中市將廢止托育一條龍相關補助」引起家長恐慌。市府教育局、社會局澄清不但不廢止，且「延續再升級」。中央優的就比照中央標準，台中較好康的就延續。

新聞局並指出，市長盧秀燕從未提過每月能領取2500元育兒津貼及3000元平價補助的政策，沒有外界所謂的跳票；且中央明訂施新制後不得再加碼，否則地方政局依不遵守財政紀律受罰。

教育局表示，中央準公共化托育政策新制，六都擴大2至4歲育兒津貼，就讀公立幼兒園每月最多繳2500元、非營利幼兒園每月最多繳交3500元、準公共幼兒園每月最多繳交4500元，差額由政府補助。另低收、中低收入戶幼兒全免；如未就讀公立、非營利及準公共幼兒園，每月領取2500元育兒津貼。

市長盧秀燕上任後追加8.5億元預算，新聞局長吳皇昇表示，這讓既有的托育一條龍政策「升級加值」中央補助如較優就用中央標準，台中補助較好康就用台中標準，「完全到位」照顧市民。

教育局長楊振昇舉例說，原有的托育一條龍並未針對2至4歲未入園的幼兒提供較好的補助，未來採中央新制，每年提供3萬元的育兒津貼。原有托育一條龍的政策，針對弱勢加額補助每人每年最高3萬元，中央新制沒有這項措施，這部分繼續發，福利不打折。

社會局說明，新制維持0至2歲準公共化的補助每月6000元，在家自行照顧的兒童，爺奶顧孫免上課受訓直接獲每月2500元育兒津貼。

市府「公托公幼倍增」計畫，社會局指出，除現有太平、沙鹿、豐原、清水、坪林5處公托，今年將再完成大里、甲興、霧峰3處，明年增加大雅、南屯、西屯3處，後年增加烏日，111年預計完成7處社會住宅托育空間及4處小規模公托，未來台中將有23處公托據點。

教育局規畫108年度增設公立及非營利幼兒園41班、增加收托人數1151人，朝108至111學年度擴增至少180班以上，讓平價教保服務量再增5400人，達成公幼倍增的目標。

5歲以上兒童，自己帶或送幼托，補助報你知！圖／台中市新聞局提供
5歲以上兒童，自己帶或送幼托，補助報你知！圖／台中市新聞局提供
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2到4歲幼兒，自己帶或送幼托，補助報你知！圖／台中市新聞局提供
2到4歲幼兒，自己帶或送幼托，補助報你知！圖／台中市新聞局提供
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0到2歲孩子，自己帶或送幼托，補助報你知！圖／台中市新聞局提供
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托育育兒津貼
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