台中14期重劃陸續完工 明開放道路疏解松竹丶昌平路

2019-07-14 12:08 聯合報 記者 聯合報 記者 陳秋雲 ╱即時報導



台中市14期重劃區陸續完工，市府現勘後決定明天(15日)下午4點起，開放崇德十路二段、豐樂一街及昌平東六路通行，可有效疏解松竹路與昌平路車流。

市政府建設局針對重劃區內道路進行盤點，規畫以分區開放方式，逐步紓解交通問題。

建設局表示，台中市第14期市地重劃工程除了第6工區、公園景觀標(含全區簡易綠美化)及配合都市計畫變更新增豐樂路北側土地工程持續施工外，其餘完工並完成驗收。

重劃區內纜線曾陸續遭人大量偷竊，影響相關道路路燈照明及交通號運作，無法開放道路供民眾通行。市府協調台電優先針對重劃區遭竊纜線重新進行布纜，已先開放第3工區豐樂路及昌平東七路附近部分道路，明日崇德十路二段、豐樂一街及昌平東六路也完成路燈供電照明，下午4點起開放道路通行。

建設局長陳大田表示，此次開放主要道路範圍包括昌平東六路（崇德十八路至環中路）、豐樂一街（昌平路二段至環中路）、崇德十路二段（豐樂北二路至環中路），明日早上9點起至下午4時，陸續完成道路阻絕設施遷移，道路開放後，將可有效疏解松竹路與昌平路車流及改善地方交通。