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台中百萬市民有運動習慣 市府：豐富專案引進運動產業

2019-07-14 11:53聯合報 記者陳秋雲╱即時報導

根據教育部體育署調查，107年台中規律運動的人口比例為33.1%，約每3名台中人就有1人有規律運動習慣，是名符其實的運動城市。

台中市目前已完成4座國民運動中心營運，包括北區丶南屯區丶朝馬與長春國民運動中心，大里國民運動中心日前動工，豐原區的豐富專案附設國民運動中心明天土建工程將動土。

市府新聞局指出，為塑造豐原地區門戶意象，促進地方產業升級，台中市政府規畫「豐富專案」以區段徵收方式辦理整體開發，將引進運動服務業、運動體驗行銷、運動科學研究等相關產業進駐，結合豐原國民運動中心，共同朝運動產業園區發展。

市府運動局表示，除興建國民運動中心、打造洲際棒球場文創園區、推動台中首座運動公園，相關工作陸續展開。

「2019第六屆大腳丫盃馬拉松接力賽」今年也首度移師台中，今天在台中都會公園登場，以接力方式每位選手跑5.25公里，共同完成全長42公里的賽事，共有1800位跑者挑戰自我。

運動局表示，今年大腳丫盃馬拉松接力賽路線沿著都會公園陽光草坪進行，全長約42公里，每組參賽8人，其中至少必須有1名女性，並分為社會組、大專組、高中組、國中組及公司機關組等組別。

大腳丫盃全國馬拉松賽今天在台中登場，有1500人參加。圖 /台中市運動局提供
大腳丫盃全國馬拉松賽今天在台中登場，有1500人參加。圖 /台中市運動局提供
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