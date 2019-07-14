甜點冠軍陳立喆創業 盧秀燕：力挺年輕人到台中創業

2019-07-14 10:50 聯合報 記者 聯合報 記者 黃寅 ╱即時報導



獲得2014年世界廚師協會舉辦的全球甜點廚師大賽甜點冠軍的陳立喆最近在台中市草悟道創業，市長盧秀燕昨晚特別前往他的「L.Z. Dessart無框架甜點」店，感謝他響應台中購物節活動，同時表示歡迎年輕人來台中創業，不但市府會祝福、關心與支持，她也會親自力挺。

陳立喆非常感謝盧秀燕的蒞臨，一路導覽店內各式精緻的創意甜點，他還拿出重新詮釋的台中名產太陽餅，表示是以酥軟外皮包覆特製的生奶糖餡，突破傳統中大家熟悉味道。陳立喆也特別為盧市長用拉糖製作燕子造形的甜點裝飾，讓盧秀燕和現場人士驚呼不已。

陳立喆患有夜盲症，目前視力只剩中心區域，由於夜盲症會導致全盲，他不知道自己創作糕餅的時間還剩下多久。因此，當他得知這個消息時，便希望盡他所有力量來製作自己最想做的甜點。

對此，盧秀燕大為感動，給了陳立喆一個大擁抱，並叮囑他創作之餘，仍要以健康為重，也希望消費者能支持這麼一位有創作力的甜點師傅。