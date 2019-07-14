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鐵道揭密！集集小火車曾開進埔里 在地人也不知道

2019-07-14 10:48聯合報 記者賴香珊╱即時報導

到南投縣旅遊，搭集集小火車是不少民眾的必訪行程，但台鐵集集支線過去其實還延伸至埔里鎮，更肩負載客、運貨和發電等功能，後因天災毀損、公路系統漸完善才未再復建；但因具歷史價值，當地透過探訪遊程，盼更多人了解鐵道文化。

埔里鎮公所指出，集集線鐵道在日治時期曾延伸至埔里，除有「輕便車道」載運甘蔗、「火車道」兼營載客和運貨，以及因日月潭水力發電工程而闢建的「電車道」，單一鄉鎮卻擁3種不同用途和運轉模式的鐵道，相當難得且罕見。

但60年前發生87水災沖毀不少鐵道，但因當時公路系統趨完善，而未修復，分散各地的鐵軌則被民眾拆除轉賣，埔里鐵道幾近消失，且被遺忘，因此連在地人都不太知道集集支線過去曾通往埔里鎮，沒發現埔里早年其實也有火車鐵道。

當地文史工作者潘樵說，3年前眉溪清淤整治發現溪床上有鐵道舊橋墩，引起地方關注，後持續調查盤點鎮內鐵道文資且籌辦活動，盼推廣也擴大當地鐵道保存能量，讓更多人關注當地鐵道文化，進而讓僅存的遺跡能被妥善保護。

埔里水沙連社區大學為此辦理「鐵道遺跡探訪之旅」率民眾逐一踏勘鐵道遺跡，而除眉溪溪床舊橋墩，台糖小公園由鐵軌建構的六角亭、大坪頂輕便車隧道、小埔社火車公園和火車頭地標和等均見證或記載當地鐵道歷史。

台鐵集集支線過去曾延伸至埔里鎮，肩負載客、運貨和發電等功能，後因天災毀損、公路漸...
台鐵集集支線過去曾延伸至埔里鎮，肩負載客、運貨和發電等功能，後因天災毀損、公路漸完善等未再復建。圖／潘樵提供
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南投縣埔里鎮過去曾有鐵道，地方因此調查鎮內鐵道文資且籌辦探訪遊程，盼推廣也擴大當...
南投縣埔里鎮過去曾有鐵道，地方因此調查鎮內鐵道文資且籌辦探訪遊程，盼推廣也擴大當地鐵道保存能量。圖／潘樵提供
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台鐵集集支線過去曾延伸至埔里鎮，肩負載客、運貨和發電等功能，後因天災毀損、公路漸...
台鐵集集支線過去曾延伸至埔里鎮，肩負載客、運貨和發電等功能，後因天災毀損、公路漸完善等未再復建。圖／潘樵提供
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台鐵集集支線過去曾延伸至埔里鎮，肩負載客、運貨和發電等功能，後因天災毀損、公路漸完善等未再復建。圖／潘樵提供
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南投縣埔里鎮過去曾有鐵道，地方因此調查鎮內鐵道文資且籌辦探訪遊程，盼推廣也擴大當...
南投縣埔里鎮過去曾有鐵道，地方因此調查鎮內鐵道文資且籌辦探訪遊程，盼推廣也擴大當地鐵道保存能量。圖／潘樵提供
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