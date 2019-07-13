台中大車站計畫帶動東區再生建商紛紛插旗

2019-07-13 22:39 聯合報 記者 聯合報 記者 趙容萱 ╱即時報導



台中大車站計畫千億元建設到位，重新帶動東區區域整合再生，區內秀泰廣場、大魯閣新時代百貨，之後還有李方艾美酒店即將開幕、綠空鐵道計畫動工；鄰近的台糖湖濱生態園區將有日本三井集團簽約進駐等，建商也嗅到商機，紛紛插旗。

豐邑機構今天在台中市東區精武商圈為「浩瀚MVP」住宅大樓建案舉行開工典禮。豐邑總經理邱崇喆說，基地1443坪，地段優、生活機能佳，在聯外交通方便，南面7000坪東英棒球場，前臨精武東路、後接九期重劃區東英十七街，規劃地上24樓、地下4層建築，住家252戶，37至46坪，3、4房格局；店面14戶。

建築師王銘鴻說明，「浩瀚MVP」打造新的都市生活型態，基地三面臨路、四面退縮，綠地空間大，整個社區前方規劃200坪大樹前院，可連接前方的東英棒球場，社區公設規劃有健身房、25米陽光度假泳池、室內高爾夫會館、社區電影院、KTV、媽媽廚藝教室、社區圖書館、交誼廳、WaterBar等。