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南投鯉魚潭生態體驗 小朋友品嘗蝴蝶美食

2019-07-13 19:48聯合報 記者江良誠╱即時報導

南投縣埔里鎮鯉魚潭擁有豐富的蝴蝶生態，今天舉辦生態觀察活動，由各縣市25名學童報名參加，除了由志工帶領觀察從蝴蝶、蜻蜓、鳥類、獨角仙等多樣生物生態外，還由社區媽媽用蝴蝶喜歡的植物做成蝴蝶餐，讓小朋友在歡笑中深入體驗自然，更認識人與動植物及環境密不可分的關係。

暨南大學科技學院社會責任實踐辦公室說，埔里鯉魚潭超過500種類以上的植物，蝴蝶種類135種，蜻蜓種類有50種，留鳥種類超過30種，常見的蝴蝶有琉璃紋鳳蝶、紅擬豹斑蝶、端紫斑蝶， 極適合推動生態旅遊及蝴蝶環境教育。

今天學員進行2天一夜的生態觀察活動，先到埔里鯉魚潭中心樓二樓的展示空間，內容是鯉魚潭生態攝影作品，包含特殊的纖紅蜻蜓、瘦面細蟌及鳥及領角鴞、紅冠水雞等，及鯉魚潭135種的蝴蝶的精選照片。

埔里鎮蜈蚣社區的媽媽們，則藉由蝴蝶的食草及蜜源植物當烹飪材料，包含鳳蝶喜歡的食茱萸及粉白蝶最愛的龍鬚菜，另外用蜈蚣社區特殊醃製山豬肉，由讓小朋友在美食中認識蝴蝶吃的食物，還開發蝴蝶形狀開發的餐盤，品嘗極最具特色的蝴蝶餐料理。

鯉魚潭天水蓮大飯店則以觀光的角度，切入如何讓社區及學校永續發展，而蜈蚣社區派出人員開始進行培訓及實習，讓社區參與產業，共同打造創意的生態體驗。

來自台北、桃園、新竹、台中、彰化、嘉義、台南、高雄的小學員，認真聽著老師導覽蝴蝶，製作專屬蝴蝶鑰匙圈，品嘗美味的蝴蝶餐，讓小朋友歡喜將蝴蝶餐吃光光，也希望這些學員能成為生態小尖兵，將蝴蝶和生態保育觀念，傳達給同學。

埔里鎮鯉魚潭蝴蝶生態豐富，導覽老師帶領小朋友認識蝴蝶、獨角仙、蜻蜓。圖／天水連大...
埔里鎮鯉魚潭蝴蝶生態豐富，導覽老師帶領小朋友認識蝴蝶、獨角仙、蜻蜓。圖／天水連大飯店提供
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蜈蚣社區的志工媽媽們以蝴蝶的蜜源植物料理美食，讓小朋友也能品嘗特色蝴蝶餐。圖／天...
蜈蚣社區的志工媽媽們以蝴蝶的蜜源植物料理美食，讓小朋友也能品嘗特色蝴蝶餐。圖／天水連大飯店提供
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蜈蚣社區的志工媽媽們以蝴蝶的蜜源植物料理美食，讓親子能品嘗特色蝴蝶餐。圖／天水連...
蜈蚣社區的志工媽媽們以蝴蝶的蜜源植物料理美食，讓親子能品嘗特色蝴蝶餐。圖／天水連大飯店提供
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埔里媽媽
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