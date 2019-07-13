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紅龍果盛產期 果農教挑果撇步要皺和紅

2019-07-13 14:52聯合報 記者林敬家╱即時報導

現在正是紅龍果盛產的季節，彰化縣舉行評鑑，專家認為今年紅龍果甜度和外觀歷年來最好，好果競爭激烈，紅肉組冠軍是假日青農陳世晋，由哥哥領進門，無毒種植，自產自銷較不受市場波動；白肉組洪裕翔則用草生栽培種出好品質，又白肉全台種植面積量縮減，最近拍賣均價已好過紅肉。

紅龍果種植面積年年增產量大，近年價格不穩定，彰化縣政府與二林農會今天舉行農業產業行銷推廣活動，表揚種出好品質紅龍果的果農。

台北拍賣市場這星期紅肉紅龍果每公斤均價都低於30元，白肉均價在34元上下，二林鎮農會總幹事邱士平說，二林鎮以白肉種植為主，以往紅肉價格好，市場接受度高，種植面積擴增快，近年紅白肉價格已拉近，最近白肉價格還超越紅肉，拍賣上價可達近50元，不過，紅龍果一年多果，接下來若持續大出，紅白肉果價格仍可能受影響。

員林市38歲青農陳世晋是車床師傅，原本偶爾幫父親與哥哥陳勝得種紅龍果，後來種出興趣，3年前租4分3大的果園當起假日農夫，他不用化肥、農藥，善用有機資材，種出又大又甜的好果，陳勝得的紅龍果去年評鑑獲冠軍，今年換弟弟接棒，陳勝得說，自家紅龍果宅配多，特級品質5顆仍可賣得1500元，較不受市場影響。

二林鎮洪裕翔種植白肉紅龍果10多年，今年獲得白肉組第三名，他指出，目前全台白肉紅龍果面積僅占三成，白肉管理不好就有草腥味，又因果酸高，要好吃不簡單，種植格外有功夫。他堅持草生栽培，每15天就要割草一次，也隔批留果，看時機給肥，讓果粒大、營養集中。

洪裕翔指出，紅龍果要完全成熟才採收，大小顆較不影響甜度，民眾挑選紅龍果要注意外皮「鱗片」紅色區域要過半、尾端有皺褶才會好吃。

員林市紅龍果農陳世晋（左）與哥哥陳勝得接力種出冠軍紅龍果。記者林敬家／攝影
員林市紅龍果農陳世晋（左）與哥哥陳勝得接力種出冠軍紅龍果。記者林敬家／攝影
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彰化縣政府與二林農會今天舉行農業產業行銷推廣活動，表揚種出好品質紅龍果的果農。記...
彰化縣政府與二林農會今天舉行農業產業行銷推廣活動，表揚種出好品質紅龍果的果農。記者林敬家／攝影
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員林市紅龍果農陳世晋（左）今年種出冠軍好果。記者林敬家／攝影
員林市紅龍果農陳世晋（左）今年種出冠軍好果。記者林敬家／攝影
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紅龍果青農
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