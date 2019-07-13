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中市部分免費車格「變自家車庫」 交通局將開始收費

2019-07-13 13:34聯合報 記者喻文玟╱即時報導

台中市忠明南路綠園道是重要幹道之一，路邊停車格已實施停車收費，另一側因路幅較小，僅部分街廓規畫車格，但未收費，造成有民眾長期占用當成自家車庫的亂象。台中市交通局表示，將整體性規畫車格後進行收費，落實使用者付費，讓公共停車資源更公平。

交通局長葉昭甫指出，台中人口增加，車輛也大量增加，衍生停車問題，透過劃設路邊車格，擴大路邊停車收費，實質增加停車供給，維護停車秩序、建構公平合理停車環境。

交通局統計，截至今年6月30日，全市共有4萬6225各路邊停車格，其中2萬6091格已納入收費，占整體路邊車格約56.5％，未收費路邊車格約2萬餘格，占43.5％；未收費車格比例仍偏高，不收費車格遭民眾久占問題嚴重，讓公共停車資源如同少數民眾自家車庫。

交通局表示，積極解決久占不收費車格問題，今年1至7月已將文心路、東光園路、大興街、永春東路、文心南二路、五權車站、松竹車站、國校巷、北興街、朝貴一街、朝馬二街等處納入收費管理，合計有1735席汽車格，570席機車格，有效解決車輛久占問題。

葉昭甫指出，上述收費措施地方反映成效良好，顯示民眾並不反對停車收費，而更重視公平合理的停車環境，未來交通局除會積極開闢路外停車場外，更會逐步檢討未收費路段停車供需情形，漸進式納入收費，讓公共停車資源使用更公平。

葉昭甫說，公有停車場是公有公共設施，市民有公平使用權利，提高車格周轉率、落實使用者付費精神，才考量納入停車收費管理，因此收費不是目的，而是希望讓市民有更公平合理的停車環境。

台中市交通局統計，全市共有4萬6225各路邊停車格，未收費路邊車格約2萬餘格，占...
台中市交通局統計，全市共有4萬6225各路邊停車格，未收費路邊車格約2萬餘格，占43.5％比例偏高，不收費車格遭民眾久占問題嚴重，如同少數民眾自家車庫，今年起逐步評估開始收費。圖／台中市交通局提供
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