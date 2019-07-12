差0.5公分也不行！縣長帶查核小組現勘排水護岸工程

2019-07-12 23:24 聯合報 記者 聯合報 記者 何烱榮 ╱即時報導



去年8月23日強降雨況沖刷社頭鄉卓乃潭排水，發護岸位移連帶損毀堤岸道路，彰化縣政府撥款搶修，今年3月間完工後縣府查核發現品質不佳，包商路面刨除重舖，6月複驗仍發現瀝青厚度有待改善，今天縣長王惠美親率工程施工查核小組現勘，有76公尺範圍的瀝青混凝土厚度差0.5公分，包商同意再改善。

卓乃潭排水全長5.92公里，上游源自田中鎮卓乃潭聚落南側，往北流經社頭鄉後排入員林大排，屬員林大排重要排水支線，其下游主要收集社頭市區雨水，是社頭鄉內重要的排水。

縣府水利資源處處長陳詔慶說，這件災害搶修工程是卓乃潭排水（大竹圍橋上游段），經費735萬元，去年底發包，今年1月4日動工，縣府政風室的工程施工查核小組3月15日首次工程查核，發現護岸瀝青混凝土厚度不足，要求包商刨除重舖。

包商在5月3日申報完工，工程施工查核小組6月17日複查，採取3處瀝青混凝土厚度樣本，實驗室試驗報告判讀後，試驗值分別為6.4公分(0K+127左)、6.8公分(0K+130中)及4.5公分(0K+133右)。

陳詔慶說，平均厚度雖與契約相符，但0K+133處厚度只達設計規範標準值5公分之最低限值4.5公分，考量AC厚度分布性仍有不均勻，施工品質不穩定的顧慮，再要求廠商及監造單位自行刨除重作，以確保安全。