親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

溫網／謝淑薇打進女雙決賽 挑戰生涯第三座大滿貫冠軍

差0.5公分也不行！縣長帶查核小組現勘排水護岸工程

2019-07-12 23:24聯合報 記者何烱榮╱即時報導

去年8月23日強降雨況沖刷社頭鄉卓乃潭排水，發護岸位移連帶損毀堤岸道路，彰化縣政府撥款搶修，今年3月間完工後縣府查核發現品質不佳，包商路面刨除重舖，6月複驗仍發現瀝青厚度有待改善，今天縣長王惠美親率工程施工查核小組現勘，有76公尺範圍的瀝青混凝土厚度差0.5公分，包商同意再改善。

卓乃潭排水全長5.92公里，上游源自田中鎮卓乃潭聚落南側，往北流經社頭鄉後排入員林大排，屬員林大排重要排水支線，其下游主要收集社頭市區雨水，是社頭鄉內重要的排水。

縣府水利資源處處長陳詔慶說，這件災害搶修工程是卓乃潭排水（大竹圍橋上游段），經費735萬元，去年底發包，今年1月4日動工，縣府政風室的工程施工查核小組3月15日首次工程查核，發現護岸瀝青混凝土厚度不足，要求包商刨除重舖。

包商在5月3日申報完工，工程施工查核小組6月17日複查，採取3處瀝青混凝土厚度樣本，實驗室試驗報告判讀後，試驗值分別為6.4公分(0K+127左)、6.8公分(0K+130中)及4.5公分(0K+133右)。

陳詔慶說，平均厚度雖與契約相符，但0K+133處厚度只達設計規範標準值5公分之最低限值4.5公分，考量AC厚度分布性仍有不均勻，施工品質不穩定的顧慮，再要求廠商及監造單位自行刨除重作，以確保安全。

王惠美帶領工程施工查核小組現勘廠商自行改善的結果，她說，縣府政風處嚴格把關工程品質，希望承攬縣府工程的廠商，工程務必覈實，縣府絕不會寬貸，一經查到、就是拆掉重作，要確保帑充分發揮、獲得最好的品質。

彰化縣卓乃潭排水護岸道路去年823豪雨中受損，縣府撥款搶修，縣長王惠美（右4）帶...
彰化縣卓乃潭排水護岸道路去年823豪雨中受損，縣府撥款搶修，縣長王惠美（右4）帶工程施工查核小組現勘，了解施工情形。記者何烱榮／攝影
分享
彰化縣卓乃潭排水護岸道路去年823豪雨中受損，縣府撥款搶修，工程施工查核小組發現...
彰化縣卓乃潭排水護岸道路去年823豪雨中受損，縣府撥款搶修，工程施工查核小組發現瀝青混凝土厚度不均勻，要求廠商刨除重做。記者何烱榮／攝影
分享
彰化縣卓乃潭排水護岸道路去年823豪雨中受損，縣府撥款搶修，縣長王惠美（左5）帶...
彰化縣卓乃潭排水護岸道路去年823豪雨中受損，縣府撥款搶修，縣長王惠美（左5）帶工程施工查核小組現勘，要求廠商改善部分路段的瀝青混凝土。記者何烱榮／攝影
分享

王惠美護岸
夏天來襲 降溫好妙招 不開冷氣也可以超級「冰」

相關新聞

是愛情勝地不是禁地 彰化八卦山也擬建愛情摩天輪

2019-07-12 18:14

影／台中首次！300架無人機展演 助攻台中購物節

2019-07-12 18:51

彰化縣火龍果評鑑登場 專家說今年甜度和外觀歷年最好

2019-07-12 20:55

水里鄉長陳癸佑遲未獲民進黨徵召 宣布無黨籍帶職參選立委

2019-07-12 18:42

單車長征花東200公里 迎光青春計畫青少年挑戰自我

2019-07-12 17:02

桃米再獲績優卓越獎 南投4休閒農業區獲肯定

2019-07-12 15:01

日月潭耶穌堂關門中！原來是重新整修8月再開張

2019-07-12 14:30

新北市善琴慈善會百里送愛 捐白米助南投弱勢民眾

2019-07-12 13:03

蟲蟲危機後新問題 彰縣每年1.3萬噸死豬死雞何處去

2019-07-12 08:53

少年不吃、老人難啃 蔗農求政府幫找通路

2019-07-11 23:22

台中社福地圖 托育、銀髮資訊全掌握

2019-07-11 23:16

造福偏鄉民眾 公車「繞」進裡冷、哈崙台部落

2019-07-11 23:14

爭補助未果…盧秀燕再拒赴院會 議員扯總統選舉

2019-07-11 23:14

「觀光臨時稅」無前例 財部：將審查適法性

2019-07-11 23:12

狂！ 員林透天厝5樓長高變7樓 公所勒令暫停工

2019-07-11 23:11

受夠車潮！鹿谷要徵觀光捐…由財政部定奪

2019-07-11 23:09

業者：配合地形就地取材 步道更多樣

2019-07-11 22:38

木棧道遇梅雨潮濕、白蟻蛀蝕…逛景點變踩地雷

2019-07-11 22:20

推廣海牛採蚵觀光文化 海牛餅乾登場

2019-07-11 20:01

最狂加建！員林透天厝5樓變7樓 公所勒令停工

2019-07-11 18:27

沒吃過不是南投人！在地鄉親狂推美味「紅薯餅」

2018-11-08 12:00
看更多

熱門文章

今晚9點生人迴避 新竹市金山街附近將舉行送煞儀式

2019-07-12 11:59

私房景點！宜蘭員山「螃蟹冒泡」 湧泉涼一夏

2019-07-12 08:55

本屆里長任期才半年 桃園市接連4里長過世

2019-07-12 20:45

竹南媽祖53庄大遶境 8月底睽違22年重現

2019-07-12 08:05

影／嘉義「遊山玩水趣」 讓學校變成水樂園

2019-07-12 11:35

獨／回暖暖民眾喊選市長 許效舜：有機會就拚了

2019-07-12 13:56

恐龍來啦！烘爐地回到侏羅紀 拍照打卡超夯

2019-07-12 08:18

智慧交控發揮作用 竹北至竹科尖峰時段僅需7分鐘

2019-07-12 18:51

牽水狀變網美道具 在地人驚：回家肩膀有沒特別重？

2019-07-12 11:31

水里鄉長陳癸佑遲未獲民進黨徵召 宣布無黨籍帶職參選立委

2019-07-12 18:42

蟲蟲危機後新問題 彰縣每年1.3萬噸死豬死雞何處去

2019-07-12 08:53

每日供餐、發即期麵包 桃園八德區高明里下午現排隊人潮

2019-07-12 18:07

25歲美女返鄉接棒父親茶園 奪下台東製茶技術冠軍

2019-07-12 18:44

大彎北商業宅就地合法公平嗎？柯文哲：大家撈到好處

2019-07-12 12:07

西瓜採收前3天遭大雨浸泡 韓國瑜勘災嘆「非常難過」

2019-07-12 17:33

斥資近9千萬元後鎮抽水站啓用 大新營區更有保障

2019-07-12 11:59

員林之光！車床師傅陳世晋當假日農夫勇奪火龍果冠軍

2019-07-12 19:48

嘉縣「蚊子港」活化 公主布袋國際遊艇港下周開幕

2019-07-12 13:06

搶救寺廟「二通三瓜」木棟架捐台南 癌末老人完成心願

2019-07-12 14:59

193線南段第一期拓寬預計10月完工 電桿同步地下化

2019-07-12 10:12

每10萬人口死傷人數台南居首 交通局：已提3年道安計畫

2019-07-12 15:32

是愛情勝地不是禁地 彰化八卦山也擬建愛情摩天輪

2019-07-12 18:14

影／這個村自組女茶隊 15名女茶手考取製茶士證照

2019-07-12 13:24

彰化縣火龍果評鑑登場 專家說今年甜度和外觀歷年最好

2019-07-12 20:55

調高麥寮回饋金談判破裂 台塑：獨厚麥寮別鄉會吃醋

2019-07-12 17:35

新化首見登革熱？ 原來是新化警分局擔心疫情噴藥預防

2019-07-12 15:06

6株老樹慘遭「斷頭式修剪」 甲仙愛樹居民發出怒吼

2019-07-12 19:32

新北板橋凱撒、趣淘漫旅台北 獲選全台十大金級環保旅館

2019-07-12 12:54

國民黨公告新莊立委提名作業 陳明義、陳茂嘉表態爭取

2019-07-12 12:00

桃園大溪大禧慶典 推關公等三國人物紀念商品

2019-07-12 18:42

國民黨嘉義市立委初選傅大偉出線 「有信心贏」

2019-07-12 16:37

嘉義鐵道藝術村將拆4座倉庫 藝術家串連保留

2019-07-12 08:54

亞洲唯一「方塊海」浪漫見證 馬祖補助準新人婚攝

2019-07-12 11:31

林姿妙上任半年 首波人事大搬風名單出爐

2019-07-12 18:45

影／台中首次！300架無人機展演 助攻台中購物節

2019-07-12 18:51

北埔圓樓市場新攤商進駐 盼轉型兼具觀光功能

2019-07-12 12:51

影／石虎米與生態友善共存 家扶孩童下田體驗收割

2019-07-12 08:10

拚了！羅東藝穗節13日開幕 女鎮長半空中跳芭蕾

2019-07-12 11:48

登革熱防疫空屋藏死角 台南南區長揪出「立即改善」

2019-07-12 17:59

u故事／維冠震倒截去雙腿 洪家益從崩潰到重生

2019-07-12 12:04
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top