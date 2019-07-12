彰化縣火龍果評鑑登場 專家說今年甜度和外觀歷年最好

2019-07-12 20:55 聯合報 記者 聯合報 記者 何烱榮 ╱即時報導



彰化縣今年優質火龍果評鑑今天在二林鎮農會登場，來自18鄉鎮市果農拿出最好的火果一較高下，員林市假日農夫陳世晋以總分94分奪得紅肉組第一名，二林鎮果農囊括白肉組前3名。

今年火龍果評鑑由臺中區農業改良場前副場長高德錚博士、研究員陳盟松和吳庭嘉、高雄鳳山熱帶園藝試驗所副研究員劉碧鵑評審，下午公布成績：

紅肉組火龍果：第一名陳世晋（員林），第二名莊金永（二林）、楊惠真（二林），第三名楊宜衡（埤頭）、莊旺達（二林）、賴秀蓓（大村）。

白肉組火龍果：第一名楊碧如，第二名陳界灯、莊旺達，第三名陳國和、林建蘭、洪裕翔，都是二林鎮果農。

評審內容依據紅龍果的外觀、重量、風味與口感及經由儀器檢測的糖度等條件項目評分。高德錚說，他參加多年評鑑，今年只有好，沒有壞，可以說是歷年來最好。雖然白的比較沒什麼新品種，但是紅的品種很多，這次比賽紅龍果的甜度幾乎都快到滿分，這是歷年來農友努力的成果。

彰化縣政府與二林鎮農會今天舉辦「108年度彰化縣優質紅龍果評鑑｣，有18個鄉鎮市果農參加，比去年增加5個鄉鎮，評鑑分紅肉、白肉火龍果各50組，參賽的果農都通過農藥殘毒快速篩檢檢驗合格。

根據統計，彰化縣去年火龍果種植積共498公頃，以二林304.93公頃最多，其次是竹塘44.72公頃、田中22.2公頃、埔鹽21.98公頃、芳苑17.2公頃。

縣長王惠美說，全台種植火龍果面積約2800公頃，彰化縣有498公頃，產期從5月底到次年2、3月，年產值約8億元，不論是紅肉或是白肉的紅龍果，都非常甜美多汁，即日起至8月8日在全聯全國近1000間門市銷售，火龍果含有大量的鐵質、纖維質與花青素，有益身體健康。

二林鎮農會總幹事邱士平說，彰化縣火龍果有品質、口感、用藥安全性、產銷履歷等優勢，舉辦全縣評鑑，是要讓消費者知道彰化縣是紅龍果重要的生產基地，也提供果農在比賽過程中有相互學習的機會，一起提升紅龍果的品質，打開火龍果的銷路。