員林之光！車床師傅陳世晋當假日農夫勇奪火龍果冠軍

2019-07-12 19:48 聯合報 記者 聯合報 記者 何烱榮 ╱即時報導



今年彰化縣火龍果評鑑競賽成績揭曉，員林市的假日農夫陳世晋勇得紅肉組第一名；去年獲得紅肉組第一名的青農陳勝得是陳世晋的哥哥，兩兄弟先後贏得彰化縣紅肉火龍果第一名，寫下彰化縣火果評鑑記錄。

又到火龍果最好吃的季節，二林鎮農會今天舉辦彰化縣優質火龍果評鑑活動，共有18鄉鎮市的果農參賽，下午公布成績。3年前才成為假日農夫的車床師傅陳世晋種出甜度高、外觀美的火龍果，讓評審驚艷，以總分94最高分奪得紅肉火龍果第一名。

陳勝得今年未參賽，他說「弟弟今年第一次參加，我怎好意思參加，應把機會讓給他，很高興他也憑實力獲得第一名。」員林市長游振雄說，陳勝得和陳世晋兄弟是員林農業之光，他會親自上門道賀，也幫忙行銷。

40歲陳勝得原是果菜市場送貨員，9年前與父親在埔心鄉承租面積3分6農地種植火龍果；38歲陳世晋是大村鄉1家工廠的車床師傅，3年前也在埔心鄉租下4分3農地種火龍果，他說，其中3分3種紅肉，1分地種白肉。