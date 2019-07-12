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林志成再下戰帖！館長霸氣回10個字 戳中網友笑穴

是愛情勝地不是禁地 彰化八卦山也擬建愛情摩天輪

2019-07-12 18:14聯合報 記者劉明岩╱即時報導

高雄市長韓國瑜選前喊出在愛河打造愛情摩天輪，爭取愛情商機，引來話題；彰化市公所也積極將八卦山形塑愛情勝地，由天空步道搭起鵲橋，舉辦全台最大規模的未婚聯誼，市長林世賢也構想在八卦山上的培元中學現址建造愛情摩天輪，並建立彰化愛情產業鏈。

其實，早在彰化縣前縣長卓伯源時 就曾提出在彰化八卦山大佛旁靠國聲電台停車場興建摩天輪的政見，但到他兩屆任內，都沒有兌現，因此，林世賢再提愛情摩天輪計畫，仍有待觀察。

八卦山向來傳聞是情侶禁地，但彰化市公所仍積極打造八卦山成為愛情勝地，訂七夕情人節前夕、7月27日下午一點半起舉辦「卦山夕照 幸福鵲橋」活動，除有125對報名的未婚聯誼活動、情人節音樂會，更大亮點是將八卦山天空步道打造成幸福鵲橋~銀河光雕，參加聯誼的未婚男女，當天下午5時30分將一起走過一公里多、全台最長的天空步道（鵲橋）。

市長林世賢說，彰化八卦山又沒有呂洞賓，傳聞八卦山是情侶禁地根本是無稽之談，以他還有許許多多老夫老妻，年輕時都是手牽手漫步八卦山，進而走向地毯那一端，從此過著幸福快樂的日子。活動當天，還要邀請6對是已結婚60週年的鑽石婚夫妻，見證婚姻長長久久，還有包括糕餅、旅遊、飯店、飾品、花卉、婚攝等相關30多家幸福產業參與，串聯成彰化市愛情產業鏈。

林世賢表示，八卦山可遠眺台中、南投及彰化市區、台灣海峽，市公所除擬興建6個瞭望台、夜間攝影比賽外，更構想將目前閒置的培元高中8.6公頃用地，從文高用地變更為觀光遊憩用地，進而打造八卦山愛情摩天輪，周遭美景收眼底，營造八卦山成為愛情勝地。

長達一公里的彰化八卦山天空步道，沿途鳳凰花盛開，今年七夕情人節將成了鵲橋，將為1...
長達一公里的彰化八卦山天空步道，沿途鳳凰花盛開，今年七夕情人節將成了鵲橋，將為125對參加未婚聯誼的男女牽起紅線。本報資料照片
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八卦山大佛前的觀景台「卦山夕照」美景，十分浪漫。照片／彰化市公所提供
八卦山大佛前的觀景台「卦山夕照」美景，十分浪漫。照片／彰化市公所提供
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愛情天空步道聯誼
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