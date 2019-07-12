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台中市府推公共政策參與平台 廣徵市民聲音

2019-07-12 17:56中央社 台中12日電

台中市政府設置「眾開講」平台，由市府拋出政策議題徵詢民眾意見；另設置「提點子」系統，鼓勵民眾提出公共政策，只要達附議門檻，市府局處應具體回應，盼收集更多市民聲音。

台中市政府研考會今天召開「公共政策網路參與平台-台中市專區」記者會，宣布「眾開講」、「提點子」功能上線，研考會主委曾能汀、客委會主委江俊龍，台灣公共行政與公共事務系所聯合會會長陳立剛等人都出席。

曾能汀表示，「提點子」功能開放市民主動針對公共政策提供創新想法或建言，民眾提議經過檢核後，若在60日內取得1500份的市民附議，就可正式成案，主管局處應正式對提議是否參採做出具體回應，未成案的提議，主管局處也可視需要進行回應或評估納入政策推動。

「眾開講」則設置討論平台，由市府拋出近期正規劃推動的政策議題，開放民眾留言，並投票「支持」或「反對」，徵詢市民意見。

研考會指出，「眾開講」部分，目前研考會正提出「地方創生事業提案審視及排序審核標準」議題，未來將作為地方創生事業提案的審視依據，若民眾對議題有想法，歡迎在8月5日到網路平台發表意見，市府各局處後續也會將依重大政策、社會關注議題，置於參與平台徵集民眾意見。

台中市公共政策投票
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