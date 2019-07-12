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卓乃潭排水災修鋪面不均 彰縣府要廠商重做

2019-07-12 17:56中央社 彰化縣12日電

彰化縣政府辦理社頭鄉卓乃潭排水大竹圍橋上游段災修工程，完工後抽驗發現1處護岸瀝青混凝土鋪面厚度為4.5公分，雖是最低限值，但有厚度分布不均的疑慮，廠商配合要求重做。

卓乃潭排水全長5.92公里，屬員林大排重要排水支線，下游主要收集社頭市區雨水，為社頭鄉重要排水系統。民國107年8月豪雨沖刷導致護岸位移，彰化縣政府辦理「107年0823豪雨社頭鄉卓乃潭排水（大竹圍橋上游段）災修工程」，今年5月完工。

彰化縣政府政風處工程施工查核小組6月17日辦理災修工程複查，並進行瀝青混凝土厚度取樣，經縣府水利資源處及工程監造、承造單位依實驗室試驗報告判讀，採樣3處試驗值分別為6.4公分、6.8公分、4.5公分，雖然平均厚度達5公分以上，與契約相符，但其中1處厚度是最低限值4.5公分，考量厚度分布不均，請廠商重鋪。

彰化縣長王惠美今天前往視察品質改善情形時指出，因施工品質不穩定，要求承攬廠商及監造單位自行刨除重鋪，以確保安全；廠商施工只要符合品質標準，縣府絕不會為難，工程款項也不會拖延給付，請款程序約發票送來後10天到15天，廠商就可領到錢。

王惠美表示，為落實建立廉能政府、依法行政、提高行政效率與行動力施政重點，縣府政風處每年抽驗公共工程品質，針對排水、道路、建築、景觀等工程瀝青混凝土的壓實度、厚度、含油量、平整度及鋼筋混凝土加強抽驗，嚴格把關縣內公共工程品質。

抽驗王惠美
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