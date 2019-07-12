單車長征花東200公里 迎光青春計畫青少年挑戰自我

2019-07-12 17:02 聯合報 記者 聯合報 記者 江良誠 ╱即時報導



為了幫助青少年挑戰自我，千禧龍基金會舉辦「迎光青春訓練計畫」，幫助22名青少年以單車長征花東200公里，全聯佩樺圓夢社會福利基金會也贊助9萬元伙食採購經費。20歲的林易澤說，他今年休學準備重考大學，準備考試的過程心情漫長不安，因此他報名這次訓練挑戰自己，相信能順利騎完200公里，並能錄取理想學校。

為期8天的「迎光青春訓練計畫」，內容包括體驗教育、自我生涯探索、參訪公立就業輔導機構等，今天上午在全聯福利中心南陽店舉辦捐贈儀式，南投縣副縣長陳正昇、立委許淑華、縣議員張嘉哲、賴燕雪也到場為他們打氣。

千禧龍基金會董事長謝彩鳳說，基金會每年舉辦溯溪、登山活動，讓青少年勇於挑戰體力與精神提升抗壓性，5年前改為自行車活動，更是每年都吸引青少年報名，此次青少年挑戰8天7夜腳踏車自由行，晚上住在國小或公所提供的場地，13、14日隊員將到台中東勢體驗教育園區，15日搭車前往花蓮，並展開200公里單車長征行程。

全聯副總經理賴淑子捐贈9萬元作為這次訓練伙食經費，更由隊員進入全聯採購食物、用品。賴淑子祝福他們將汗水化為鬥志，為青春留下最美好的回憶。