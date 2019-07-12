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媽媽成為兒子的高中學妹 南投各高中新生今報到踴躍

2019-07-12 16:21聯合報 記者黑中亮╱即時報導

南投國立暨大附中在少子化中逆勢成長，不僅在地居民認同，也爭取到屏東縣、嘉義縣、台中市與鄰近市鎮家長及同學的認同，今天新生在家長陪同下至學校報到，現場爆滿，今天報到的媽媽同學白秀珍，便在就讀日間部兒子陪同下前來報到，未來母子兩人在同一學校就讀，媽媽成為兒子的學妹，讓現場師生為白秀珍好學的精神感到敬佩。

暨大附中表示，該校設有進修部，每年提供大埔里地區、國姓、魚池、仁愛居民繼續學業的機會，吸引了許多非應屆的社會人士一圓求學夢想，今年暨大附中進修部非應屆單獨招生共有商業經營科、資料處理科各有超過九成的招生率，值得一提的是有來自日新國中的一對雙胞胎、也有來自埔里國中４名同班同學，到高中後一樣選擇同科同班就讀外，更出現母子同校的美事。

媽媽同學白秀珍指出，自已生長在仁愛鄉合作村的賽德克部落，父母育有10個小孩，她排行老么，出生時父母即已年邁，而且家境不好，因此國中畢業她即外出工作賺錢養家，無法繼續學業。現在在國小擔任廚房媽媽的她，利用假日在山上種植「螃蟹蘭」，她感於許多職業，都以「高中職畢」為最低門檻，因此決定重回高中，就讀兒子的學校暨大附中資料處理科進修，希望能跟上職場潮流。

草屯旭光高中表示，高一新生今天報到，高中部共招收6班普通班215名新生，共有203人完成報到，報到率94.4％，每班平均人數為34人，已達教育部規定人數，不辦理續招；竹山高中今年錄取310人，今天報到264人，報到率85.1％。

媽媽白秀珍（右）在就讀日間部兒子陪同下前來暨大附中報到，未來母子同校就讀，媽媽成...
媽媽白秀珍（右）在就讀日間部兒子陪同下前來暨大附中報到，未來母子同校就讀，媽媽成為兒子的學妹。圖／暨大附中提供
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埔里暨大附中今天高中新生報到，雨來自埔里國中４位同班同學，到高中後一樣選擇同科同...
埔里暨大附中今天高中新生報到，雨來自埔里國中４位同班同學，到高中後一樣選擇同科同班就讀。圖／暨大附中提供
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埔里暨大附中今天高中新生報到踴躍，出現一對來自日新國中的雙胞胎。圖／暨大附中提供
埔里暨大附中今天高中新生報到踴躍，出現一對來自日新國中的雙胞胎。圖／暨大附中提供
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媽媽埔里大埔
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