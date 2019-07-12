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桃米再獲績優卓越獎 南投4休閒農業區獲肯定

2019-07-12 15:01聯合報 記者黑中亮╱即時報導

桃米休閒農業區經歷921地震的衝擊，居民從家園的山與水中找到重建的契機，培育出專業的生態解說員，共同推動生態保育 及綠色旅遊，今年再度獲得農委會全國績優休閒農業區評鑑肯定，拿下卓越獎外，國姓鄉福龜休閒農業區、糯米橋休閒農業區及水里鄉車埕休閒農業區也分獲茁壯獎。

南投農業處表示，全縣共有13休閒農業區，本來就擁有特殊自然資源、豐饒農產及多元族群文化，及別具耐人尋味的風情，其中埔里桃米各種農業不只是種植栽培、收成、加工而己，透過異業策略聯盟方式，區內的休閒農場、露營區及30餘家的民宿業者，加上茭白筍、香菇、麻竹筍、百香果等體驗，均納入套裝遊程的規劃，讓遊客體驗不同的幸福之旅。

桃米休閒農業區因善用生態、農業及觀光資源，過去持續創新體驗活動及遊程，帶動區域穩定成長而獲得農委會績優休閒農業區的肯定，今年一舉榮獲卓越獎，不但有獎金8萬元，更是其他區域實踐群聚共好的學習標竿。

而國姓鄉福龜、糯米橋與水里車埕等3處休閒農業區，近來隨著青年世代返鄉投入在地發展，灌注年輕活力，充分運用多樣化產業特性，整合地方特色農業、文化、景觀與生態資源的南投休閒農遊圈，與異業合作提供多樣性體驗，在地創生豐富農遊行程內涵，因此得茁壯獎的肯定。

埔里桃米休閒農業區善用生態、農業及觀光資源，今年獲得農委會全國績優休閒農業區卓獎...
埔里桃米休閒農業區善用生態、農業及觀光資源，今年獲得農委會全國績優休閒農業區卓獎肯定。圖／南投農業處提供
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埔里桃米休閒農業區善用生態、農業及觀光資源，今年獲得農委會全國績優休閒農業區卓獎...
埔里桃米休閒農業區善用生態、農業及觀光資源，今年獲得農委會全國績優休閒農業區卓獎肯定。圖／南投農業處提供
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埔里桃米休閒農業區善用生態、農業及觀光資源，今年獲得農委會全國績優休閒農業區卓獎...
埔里桃米休閒農業區善用生態、農業及觀光資源，今年獲得農委會全國績優休閒農業區卓獎肯定。圖／南投農業處提供
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農委會露營區埔里
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