桃米再獲績優卓越獎 南投4休閒農業區獲肯定

2019-07-12 15:01 聯合報 記者 聯合報 記者 黑中亮 ╱即時報導



桃米休閒農業區經歷921地震的衝擊，居民從家園的山與水中找到重建的契機，培育出專業的生態解說員，共同推動生態保育 及綠色旅遊，今年再度獲得農委會全國績優休閒農業區評鑑肯定，拿下卓越獎外，國姓鄉福龜休閒農業區、糯米橋休閒農業區及水里鄉車埕休閒農業區也分獲茁壯獎。

南投農業處表示，全縣共有13休閒農業區，本來就擁有特殊自然資源、豐饒農產及多元族群文化，及別具耐人尋味的風情，其中埔里桃米各種農業不只是種植栽培、收成、加工而己，透過異業策略聯盟方式，區內的休閒農場、露營區及30餘家的民宿業者，加上茭白筍、香菇、麻竹筍、百香果等體驗，均納入套裝遊程的規劃，讓遊客體驗不同的幸福之旅。

桃米休閒農業區因善用生態、農業及觀光資源，過去持續創新體驗活動及遊程，帶動區域穩定成長而獲得農委會績優休閒農業區的肯定，今年一舉榮獲卓越獎，不但有獎金8萬元，更是其他區域實踐群聚共好的學習標竿。