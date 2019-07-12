體驗教育單車長征 助南投少年探索職涯

2019-07-12 14:50 中央社 南投縣12日電



千禧龍青年基金會舉辦「失重」少年職涯發展計畫，將帶領探索職涯、體驗教育，並規劃花蓮到台東200公里單車長征，盼教導青少年突破舒適圈並找到人生目標，勇敢踏出下一步。

為幫助法院轉介、中輟生、一般家庭等失去生活重心的「失重」少年探索職涯，千禧龍青年基金會明天到19日辦理「迎光青春」職涯發展計畫，協助青少年尋覓人生方向，內容有體驗教育、自我生涯探索、參訪公立就業輔導機構，重頭戲則是22名青少年將在花蓮、台東挑戰200公里單車長征，盼助青少年強化生命韌性。

由於未獲政府補助，活動原本今年要停辦，但基金會青年認為：「多年來效果這麼好，為何要停辦」，於是瞞著基金會董事長謝彩鳳，主動寫企劃案向各界尋求挹注，終於獲全聯佩樺圓夢社會福利基金會贊助新台幣8萬元，全聯實業公司副總經理賴淑子私人加碼1萬元。

雙方今天舉辦活動始業式暨捐贈儀式，南投縣副縣長陳正昇、國民黨立委許淑華、謝彩鳳、賴淑子等人出席，謝彩鳳說，基金會致力青少年服務，19年服務經驗中發覺越來越多青少年在父母過度保護下，生活失去動力與目標，一旦受挫常選擇逃避。

謝彩鳳表示，攜手全聯佩樺基金會幫助失去人生方向的青少年尋找自我價值，並勇敢邁向未來，透過體驗式戶外教育及夜間課程，從自我生涯探索、參訪公立協助就業機構到挑戰單車長征，就是為教導青少年勇於突破舒適圈並找到生涯目標，勇敢踏出人生下一步。

賴淑子說，全聯佩樺基金會除捐款千禧龍青年基金會，更深入參與整場活動規劃與執行，尤其少年在花、東單車長征時，途中行經的全聯門市更成為重要補給站，員工給予熱情加油及補充物資，期待少年透過這項計畫找到職業興趣與職涯目標，參與計畫者，未來甚至有機會到全聯旗下產業實習，表現良好者更有機會留任。

去年曾參與的阿維（化名）表示，這個計畫幫他打開人生方向，並相信自己有能力可做到任何事，更重視自己生活目標，去年受基金會幫助，今年換他幫助其他有相同困境的少年找到人生方向。