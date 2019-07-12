日月潭耶穌堂關門中！原來是重新整修8月再開張

2019-07-12 14:30 聯合報 記者 聯合報 記者 黑中亮 ╱即時報導



日月潭最美的耶穌堂過去是蔣中正及夫人的禮拜堂，最近正閉門整修中。記者黑中亮／攝影 分享 facebook 被認為是遠眺日月潭最美景點的「耶穌堂」，最近不少遊客走到門前發現不得其門而入，告示上寫著，「修繕施工中！」一問方知原來是日前順利完成委外招標作業後，日管處公告展開內部整修工作，預計8月1日重新對外開放。

民國60年建造的日月潭耶穌堂，921大地震時教堂外圍客廳宿舍龜裂傾斜，民國92年整修後開放，過去一直是由日月潭風管處委外經營，保有原來黃牆白柱的羅馬式建築典雅外觀，教堂內部為牆面、屋頂、座椅妝點白色及木紋色彩，增添幸福感，兩年前變身為又美又莊嚴的婚禮場所，更是新人不用出國，就能在此拍攝婚紗照的秘境。

日管處指出，今年重新更換租用單位，由一家「小禮堂」公司取得5年的經營權，該公司初估將投資200萬元的成本，未來將另依文創開發的方式對外開放，不僅場地仍可外租拍攝婚照或舉辦婚禮，成為日月潭濃濃的復古風情和人文氣息成為許多國內外觀光客到台灣必遊的景點之一。