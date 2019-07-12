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蟲蟲危機後新問題 彰縣每年1.3萬噸死豬死雞何處去

2019-07-12 08:53聯合報 記者何烱榮╱即時報導

迎戰荔枝椿象、秋行軍蟲後，雲林縣金海龍生物科技（畜禽化製廠）公司本月5日因空汙問題，遭附近民眾抗議限期改善，否則圍廠。農委會畜牧處擔心引起連鎖效應，今天召集各縣市畜產業務承辦人員與環保署開會討論，希望化解危機。彰化縣政府農業處代理處長郭至善說，已提早展開因應對策。

為什麼雲林縣有事，彰化縣會緊張？郭至善說，彰化縣是畜牧家禽產業大縣，雞、牛、羊飼養頭數都是全台第一，豬和鴨飼養數量都是全台第三，每年生病死亡的禽畜數量多達200多萬頭（隻），都是送雲林縣化製處理，並以金海龍占多數，所以農業處這幾天嚴密注意民眾抗議金海龍空汙事件的發展。

目前全台化製廠共8家，雲林、屏東縣各有3家，彰化縣斃死的畜禽都送到金海龍和暢展2家化製成肥料。農業處畜產科說，金海龍公司是2005年成立的老廠，近年因化製量不斷增加而擴廠，造成空汙和廢棄物處理問題，被雲林縣環保局多次開罰，因民眾抗議，雲林環保局已要求降低每天的化製量。

郭至善說，去年統計資料，彰化縣送到雲林縣化製的大、中、仔豬共15萬4382頭，另有牛2876頭、羊畜952頭；雞高達212萬8124隻、鴨8萬1535隻、鵝3195隻；若加上流產死胎胎盤、屠宰場下腳料，總重量高達1萬3407公噸，高居全台第一。

彰化、雲林兩縣都是畜禽產業大縣，彰化縣本身沒有化製廠，雲林縣3家化製廠每天除要處理雲林縣本身的斃死畜禽，也要處理彰化、台中、南投、雙北、桃園、苗栗、嘉義、台南和高雄等縣市的斃死畜禽，所以農委會畜牧處和非常重視金龍海化製廠遭民眾抗爭事件。

郭至善說，畜禽業者都要跟化製廠簽約才能飼養，農業處這幾天進行沙盤推演，即使金海龍事件能滿解決，農業處也展開因應方案，除積極協助業者分散化製廠，不要集中在雲林縣，即尋找雲林縣以外的化製廠簽約合作，並有「現地消毒掩埋處理」的備案，未來發展要看今天農委會畜牧處的開會討論結果。

彰化縣動物防疫所所長董孟治說，彰化縣斃死雞鴨鵝豬羊牛是送到雲林縣化製成肥料或飼料，另有因禽流感撲殺的雞鴨鵝問題；今年以來全縣已發生9場養雞場確診感染禽流感，撲殺的雞數量共19萬9千多隻，都是送到雲林縣以外的化製廠處理，目前暫無危機，但仍須密切觀察。

彰化縣是畜禽產業大縣，每年送到化製廠處理的死亡畜禽重量多達1萬多公噸。圖為縣府防...
彰化縣是畜禽產業大縣，每年送到化製廠處理的死亡畜禽重量多達1萬多公噸。圖為縣府防疫人員撲殺感染禽流感的土雞情形。圖／彰化縣動防所提供
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