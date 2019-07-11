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爭補助未果…盧秀燕再拒赴院會 議員扯總統選舉

2019-07-11 23:14聯合報 記者洪敬浤／台中報導

台中市長盧秀燕昨二度拒絕出席行政院會。藍綠議員都說盧秀燕「抵制」行政院會，與明年...
台中市長盧秀燕昨二度拒絕出席行政院會。藍綠議員都說盧秀燕「抵制」行政院會，與明年總統選舉有關。 圖／台中市新聞局提供
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台中市盧秀燕爭取中央補助未果，昨天二度拒絕出席行政院會，也未派人代理，盧秀燕表示「等待中央善意回應」。國民黨、民進黨議員都認為，這個「抵制」行政院會的動作，與明年的總統大選有關。

觀光局長林筱淇說，台中市主辦明年的台灣燈會，向中央申請1億元補助，目前待林佳龍部長拍板定案；中央補助屏東縣3億元辦燈會，台中市爭取1億元補助，有具體的規畫項目，盼中央能核准。

上周不出席行政院會，昨也再度缺席，盧秀燕對外完全不受訪評論此事。盧昨透過幕僚轉達「等待中央善意回應」。

民進黨議員周永鴻說，這是政治操作的手段，想凸顯中央不給資源，來掩飾盧秀燕施政不力，事實上中央給台中的補助款、統籌款，今年迄今有300多億元；盧的動作，完全是為總統選舉，這是壞示範。

周永鴻說，缺席院會一方面是卸責，二方面製造對立，就跟高雄市長韓國瑜一樣，為了選舉製造中央、地方對立；地方政治不能用藍綠對抗的態度處理，這樣犧牲的是市民權益，也推卸市長的責任。

國民黨議員黃健豪說，盧市長透過缺席的動作，讓市民關注到中央不重視台中的需要，她原本是出席率最高的首長，認真爭取預算中央卻不給，乾脆「抵制」，如果開不開會結果一樣，不如在台中拚建設。

黃健豪說，明年總統選舉登場，中央對於台中市的需要，不給預算也不回應，把台中晾著，因為藍綠問題而大小眼，綠營執政縣市補助多、藍營補助就少，代表中央政府對中台灣不重視，明年選舉結果中央要自己負責。

盧秀燕台中市
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