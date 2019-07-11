受夠車潮！鹿谷要徵觀光捐…由財政部定奪

2019-07-11 23:09 聯合報 記者 聯合報 記者 黑中亮 ／南投報導



溪頭是國人最愛去的森林園區，每年超過200萬人次到訪，連續假日經常造成鹿谷上山道路塞爆，地方擬開徵觀光捐。 記者黑中亮／攝影 分享 facebook

大量前往溪頭的觀光車潮路過鹿谷鄉，噪音、塞車等長期汙染讓鄉民難以忍受，鹿谷鄉公所為此擬定自治條例，針對鹿谷三大園區包括鳳凰谷鳥園、台大實驗林溪頭及鳳凰茶園的入園者，收取每人10元的觀光地方捐，已獲鄉民代表會通過，將由財政部定奪。

南投觀光處長李孟珍表示，對於鄉公所為了維護地方人文生態，需要徵收臨時稅，用來發展觀光，縣府表示樂觀其成，縣府財政處已將「南投縣鹿谷鄉人文交通觀光環境生態資源維護協力臨時稅」自治條例草案送到財政部，但牽涉教育部、內政部、交通部等部會權責，若能通過立法，未來考慮在各郷鎮可同步推行。

但縣府財政處長李良珠指出，非常同情鹿谷鄉因大量車潮造成地方的不便，但「觀光稅」其實是「地方捐」，鄉公所通過的自治條例草案，最後還是要由財政部及主計總處同意，才可能實施，他研判中央財會部門通過的可能性不高。

鹿谷鄉公所表示，這項自治條例共7條，明定台大實驗林管處溪頭自然教育園區、鳳凰自然教育園區（通稱台大茶園）及自然科學博物館鳳凰谷鳥園生態園區等3處景點，除鹿谷在地鄉民免收外，其他鄉鎮及縣市的觀光客，不管成人、兒童每人每次均課徵10元，並將收支專款專用，納入年度預算，維護地方觀光。

台大實驗林管理處指出，針對該自治條例，會配合推動自然教育及森林遊憩活動，若提議獲得中央通過，管理處會依法執行。不過，昨天不少園內遊客聽到未來可能要加收10元觀光捐，普遍表示可以接受，畢竟10元不算多，能讓鄉公所有維護的修繕財源，是好事一件。