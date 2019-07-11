推廣海牛採蚵觀光文化 海牛餅干登場

2019-07-11 20:01 聯合報 記者 聯合報 記者 林宛諭 ╱即時報導



全國唯一僅存「海牛耕蚵田芳苑潮間帶牛車採蚵文化」2016年登錄為彰化縣無形文化資產，推動海牛採蚵觀光產業的竹大方海牛號角企業社今年更結合在地產業發行「芳苑海牛餅乾」，今天發表海牛餅乾，希望能加強推廣保存國寶級的濕地與潮間帶採蚵文化。

竹大方海牛號角企業社負責人、資深海牛文化導覽人魏清水今天與台灣護聖宮教育基金會董事長林肇睢、立委洪宗熠、立委柯呈枋、彰化文化局長張雀芬、台灣優格餅乾學院總經理吳睿麒、福井食堂負責人陳朝強等人在台灣玻璃博物館一起舉行「芳苑海牛餅乾」發表會。

魏清水說，目前也在爭取補助為海牛學校催生，成為環境教育基地，甚至可以將海牛文化推向世界文化資產舞台，而推海牛餅干是希望自給自足地方創生，不能一直依賴政府補助，海牛觀光休閒可以吸引更多年輕人留在家鄉發展。

魏清水說，超過一甲子的半農半漁潮間漁村文化，黃牛不只要在農田耕犁，還要拉車進入潮間帶採蚵，成就獨特的漁村樣貌，也是目前全國唯一僅存「海牛耕蚵田」，但海牛和能駕馭海牛的農民也都漸漸凋零，為了延續海牛文化，他們也努力延續二代、三代海牛，目前現役海牛共有9隻，有必要建立海牛學校。

竹大方海牛號角企業社去年10月起在網路不公開族群發起募資為讓國寶級「芳苑潮間帶牛車採蚵文化」文化資產得以永久保存，今年7月正式發行「芳苑海牛餅乾」，藉由海牛餅乾的行銷，來推廣保存國寶級的濕地與潮間帶採蚵文化。

參與推廣募資單位除了竹大方海牛號角企業社，還有台灣玻璃博物館、彰化縣環境保護聯盟、子恩果園、田中玉米娃娃、鐵道文化館-福井食堂、佳通科技有限公司、萬隆食品行、二林永順汽車等，而彰化市公所則提供芳苑海牛車的水墨畫圖片使用權，這些單位都列在餅乾包裝上的「芳苑海牛餅乾功德榜」。