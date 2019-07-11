台中豐原葫蘆墩公園出現蜂窩 女童小腿遭螫咬

2019-07-11 17:39 聯合報 記者 聯合報 記者 余采瀅 ╱即時報導



2名女童與家人日前傍晚到台中豐原葫蘆墩公園遊玩，小腿卻遭蜂類螫傷，2名女童經送醫後幸無大礙，蜂巢也已經由農業局派員摘除。

7月9日傍晚6點左右，9歲蔡姓女童及方姓女童與家人到豐原葫蘆墩公園遊玩，卻在葫蘆墩公園一座橋下遭蜂螫，造成2女童右小腿紅腫，家長趕緊向公園保全人員求助，將2人送往豐原醫院治療，幸經治療後無大礙。