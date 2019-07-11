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藝術貼近民眾 南投縣15表演團體鄉鎮巡迴演出

2019-07-11 17:20聯合報 記者江良誠╱即時報導

南投縣文化局與在地15個優質演藝團隊合作，7月起至12月間，將在13鄉鎮市與民眾「藝起同樂」，邀請南投鄉親欣賞各場精彩表演，也給在地的藝文團體掌聲。

南投縣副縣長陳正昇說，感謝各傑出表演團隊深耕南投藝文人才培育及推廣，藝起同樂巡迴演出在文化局的努力下增加至15個表演團隊，為每個鄉鎮規劃不同演出內容，把精彩音樂、舞蹈或戲劇表演帶入地方，讓民眾感受藝術饗宴。

「藝起同樂」今天由優樂集的優美樂音、南投民族舞團的舞蹈、李靜芳歌仔戲團逗趣戲曲炒熱氣氛，並由文化局長林榮森頒發獎狀給參與團隊。林榮森說，南投縣幅員遼闊，為讓各鄉鎮民眾能享受藝文表演，自106年起主動規劃將表演藝術節目安排至各鄉鎮演出，讓民眾親近表演藝術、也提供優質團隊表演舞台，讓藝術融入生活。

優樂集團長謝雙雙說，優樂集深入社區，貼近弱勢民眾，致力偏鄉兒童音樂養成與銀髮長輩樂活陪伴，這次選擇曾受重創的集集鎮演出，結合臺灣歌謠與經典爵士樂，重新編曲演唱，這次以「爵處逢聲」為主題，希望在台灣歌謠與爵士樂的對話中，讓地方音樂與曾經受傷的土地一起「絕處逢生」，歡迎鄉親到場聆聽。

7月25日19:30「李靜芳歌仔戲團」於中寮鄉白鶴嶺天恩宮

7月27日14:30「南投縣排笛合奏團」於信義鄉梅子夢工廠

8月3日19:00「曼暉舞蹈團」於埔里鎮仁愛公園

8月10日「薪傳舞蹈團」於魚池鄉日月山莊

8月24日16:00、19:00「星期二樂團」、「優樂集」於集集火車站

9月7日19:30「玉皇宮國樂團」於鹿谷鄉永隆社區活動中心

9月28日10:30「米兒詩舞社」於竹山鎮克明宮

10月6日「佳吟舞蹈團」於中寮鄉撻仔灣玄武宮廣場

10月11日13:30「長青欣頌合唱團」於南投市中興大會堂

10月19日10:00「南投民族舞團」於名間鄉松柏嶺受天宮

10月19日19:00「九九劇團」於仁愛鄉仁愛國中

11月9日19:00「世雯民族舞蹈團」於草屯鎮臺灣工藝研究發展中心

11月26日13:30「雷峰掌中劇團」於國姓鄉國姓國小

12月21日19:00「明珠女子歌劇團」於水里鄉永豐宮。

南投縣「藝起同樂」巡迴表演，優樂集將以爵士音樂紀念921地震20周年。圖／南投縣...
南投縣「藝起同樂」巡迴表演，優樂集將以爵士音樂紀念921地震20周年。圖／南投縣政府提供
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南投縣「藝起同樂」巡迴表演，讓藝術表演貼近各鄉鎮民眾。圖／南投縣政府提供
南投縣「藝起同樂」巡迴表演，讓藝術表演貼近各鄉鎮民眾。圖／南投縣政府提供
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南投縣「藝起同樂」巡迴表演，讓藝術表演貼近各鄉鎮民眾。圖／南投縣政府提供
南投縣「藝起同樂」巡迴表演，讓藝術表演貼近各鄉鎮民眾。圖／南投縣政府提供
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