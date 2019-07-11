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中市自由停車場一樓兩治 民眾霧煞煞

2019-07-11 17:07聯合報 記者黃寅╱即時報導

台中市台中公園對面的自由路停車場最近竟出現同一個入口兩個車道但一個有柵欄、要拿磁扣，一個不必拿，也無柵欄的離奇景象，許多民眾開車到了入口前，紛紛疑惑「到底要走那一個車道？」還有人臨時從有柵欄車道倒車，改走無柵欄車道，引起不小亂象。

據了解，原來這棟大樓停車場分為兩部分，1至6樓的自由一期停車場是市府所有，7至13樓的自由二期停車場是鄰棟的假日智選飯店所有，以往假日智選飯店所屬的紅典建設雖和市府對自由一期的經營權有訴訟存在，但仍由其統一經營。但在今年3月紅典將自由一期的停車位交還市府後，新獲得市府委外經營權的力揚公司因遲未接手，導致自由一期停車場呈現目前三不管的情形，也導致一樓兩治的停車亂象。

民眾在該處停車還有另一疑惑是，1至6樓的自由一期停車空間昏暗、建物老舊，地面還四處都是坑洞，但7至13樓的自由二期卻明顯十分明亮、地面平整，牆壁都經粉刷，一樓兩治的情況更是明顯。

紅典建設執行長特助林文惠指出，因為自由一期目前無人管理，市府順勢提供民眾免費停車，但是如此一來，許多民眾不拿磁扣即進入，造成紅典原有的月租車主紛紛退租、臨停收不到錢，而且有些民眾即使拿了磁扣也不繳費即離去；公司每月損失上千枚磁扣，每周都還得買新磁扣補充。

她說，目前這種亂象，不僅造成紅典損失，難以跟客人解釋，而且收不到停車費，對紅典和市府都是損失，希望市府能儘快解決。

市府交通局停車管理處專員陳瑞成說，力揚公司去年6月得標後，在研究如何和紅典建設以辨識系統分治管理上遇到阻礙，和市府的經營契約展延至8月，到時若仍不執行，市府即視為棄標，另再委員經營。

他說，對於自由一期的停車環境改善，未來會要求委外得標廠商處理，即使若委外發生問題，停管處也會負責加以改善。

台中市台中公園對面的自由路停車場最近竟出現同一個入口兩個車道但一個有柵欄、要拿磁...
台中市台中公園對面的自由路停車場最近竟出現同一個入口兩個車道但一個有柵欄、要拿磁扣，一個不必拿，也無柵欄的離奇景象。記者黃寅／攝影
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台中市台中公園對面的自由二期7至13樓停車場明亮、地面平整，牆壁都經粉刷。記者黃...
台中市台中公園對面的自由二期7至13樓停車場明亮、地面平整，牆壁都經粉刷。記者黃寅／攝影
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台中市台中公園對面的自由一期1至6樓停車場老舊、昏暗。記者黃寅／攝影
台中市台中公園對面的自由一期1至6樓停車場老舊、昏暗。記者黃寅／攝影
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台中市台中公園對面的自由一期1至6樓停車場老舊、昏暗，地面四處是坑洞。記者黃寅／...
台中市台中公園對面的自由一期1至6樓停車場老舊、昏暗，地面四處是坑洞。記者黃寅／攝影
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台中市台中公園對面的自由二期7至13樓停車場明亮、地面平整，牆壁都經粉刷。記者黃...
台中市台中公園對面的自由二期7至13樓停車場明亮、地面平整，牆壁都經粉刷。記者黃寅／攝影
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停車場奇景車主
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