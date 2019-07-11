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埔里垃圾外運又被「退貨」 清潔隊將加強破袋稽查

2019-07-11 14:46聯合報 記者賴香珊╱即時報導

南投縣埔里鎮公所清潔隊垃圾轉運車4月才因民眾分類不實遭拒收退運，維持近10年優良紀錄破功，為此加強宣導落實分類，未料相同狀況日前又上演，令清潔隊又氣又無奈，近期將實施垃圾破袋稽查。

埔里20噸大型垃圾轉運車今年4月將垃圾載至苗栗縣焚化爐，進爐前抽檢出不少資源回收物，甚至有針筒、藥品、包裝資材等醫療廢材，當場遭退運；本月9日則被查出提神飲料、補藥酒等玻璃瓶被當一般垃圾棄置，短短3個月內就被退運2次。

埔里清潔隊表示，20噸垃圾遭全車退運載回清潔隊，清潔隊員全體被臨時召回，頂著太大陽忍受酷熱和惡臭，逐一破袋重新分類後再送焚化爐，耗費大量人力和時間；隊員更氣憤地說，「近十年優良送焚記錄破功，等於沒了信用。」

埔里公所也表示，3個月內被退運2次不僅害轉運車面臨更嚴格抽檢稽核，若退運頻率過高恐遭全面拒收。而鎮內目前缺乏堆置場，遭拒收堆置恐衍生空汙和環境問題，受害的仍是埔里鄉親，盼民眾確實分類，也已責成清潔隊加強破袋稽查。

清潔隊則呼籲，未來凡是黑色或深色的不透明塑膠袋垃圾一律破袋檢查，建議民眾使用淺色透明塑膠袋；另將研議推動資源垃圾細分類，每周特定時段只收特定種類的資源垃圾，提升分類準確度，也減輕隊員工作量。

南投縣埔里鎮公所清潔隊垃圾轉運車又遭退運，令公所和清潔隊又氣又無奈，將加強實施垃...
南投縣埔里鎮公所清潔隊垃圾轉運車又遭退運，令公所和清潔隊又氣又無奈，將加強實施垃圾破袋稽查。圖／埔里公所提供
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南投縣埔里鎮清潔隊垃圾轉運車又遭退運，清潔隊被全員召回，忍受酷熱和惡臭逐一破袋將...
南投縣埔里鎮清潔隊垃圾轉運車又遭退運，清潔隊被全員召回，忍受酷熱和惡臭逐一破袋將垃圾重新分類。圖／埔里公所提供
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南投縣埔里清潔隊垃圾轉運車又遭退運，清潔隊被全員召回，忍受酷熱和惡臭逐一破袋將垃...
南投縣埔里清潔隊垃圾轉運車又遭退運，清潔隊被全員召回，忍受酷熱和惡臭逐一破袋將垃圾重新分類。圖／埔里公所提供
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埔里塑膠袋焚化爐
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