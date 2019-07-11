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南投藝術下鄉 免奔波就可欣賞優質演出

2019-07-11 13:30中央社 南投縣11日電

藝術下鄉，南投縣政府文化局25日起到12月21日在全縣13個鄉鎮市舉辦15場表演藝術巡迴演出，讓偏鄉居民免奔波就可欣賞優質演出。

演藝活動多在文化局舉辦，但南投縣幅員遼闊，偏鄉民眾欣賞後晚間返家路途遙遠，因此，文化局長林榮森民國106年起規劃「表演藝術巡迴演出」，從最初8場到今年舉辦15場，範圍涵蓋全縣13個鄉鎮市，文化局今天對外宣傳，邀居民踴躍欣賞在地團隊優質演出。

林榮森表示，為使各鄉鎮居民都享有均衡文化薰陶，文化局特別邀南投在地演藝團隊巡演，主動將表演帶到各鄉鎮，內容有音樂、戲劇、舞蹈等，每場節目不重複；在地團隊可說「物美價廉」，也可藉機讓表演團體有更多演出機會，更期待引發民眾對藝術興趣。

根據文化局資料，首場25日在中寮鄉天恩宮由李靜芳歌仔戲團開鑼演出，接著南投縣排笛合奏團27日在信義鄉梅子夢工廠、曼暉舞蹈團8月3日在埔里鎮仁愛公園、薪傳舞蹈團8月10日在魚池鄉日月山莊、星期二樂團、優樂集8月24日在集集火車站、玉皇宮國樂團9月7日在鹿谷鄉永隆社區活動中心、米兒詩舞社9月28日在竹山鎮克明宮、佳吟舞蹈團10月6日在中寮鄉玄武宮。

以及長青欣頌合唱團10月11日在南投市中興大會堂、南投民族舞團10月19日在名間鄉松柏嶺受天宮、九九劇團10月19日在仁愛鄉仁愛國中、世雯民族舞蹈團11月9日在草屯鎮台灣工藝研究發展中心、雷峰掌中劇團11月26日在國姓鄉國姓國小、明珠女子歌劇團12月21日在水里鄉永豐宮。

文化局偏鄉
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