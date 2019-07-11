鹿谷鄉要開徵10元觀光捐！南投縣府：地方捐要中央核定

2019-07-11 11:25 聯合報 記者 聯合報 記者 黑中亮 ╱即時報導



面對大量車潮上溪頭，造成鹿谷鄉長期的民怨不斷，而觀光車潮只過不消費，反而帶來噪音、空污等問題，鄉公所擬定「南投縣鹿谷鄉人文交通觀光環境生態資源維護協力臨時稅」自治條例，並送鄉民代表會支持通過，目前已呈報南投縣政府，未來待中央財政部審查通過，將委託台大實驗林入園時代收10元的觀方地方捐。

鹿谷鄉民代表會主席林智鴻說，「南投縣鹿谷鄉人文交通觀光環境生態資源維護協力臨時稅」自治條例，總共有7條，明定台大實驗林管處溪頭自然教育園區、鳳凰自然教育園區（通稱台大茶園）及國立自然科學博物館鳳凰谷鳥園生態園區等3處景點，除鹿谷在地鄉民免收外，其他鄉鎮及縣市的觀光客，不管成人、兒童每人每次均課徵10元，並將收支執行納入年度預算辦理。

財政處長李良珠指出，同情鹿谷鄉因大量車潮造成地方的不便，而賺錢最後都是台大實驗林，但強調所謂的「觀光稅」其實是「地方捐」，鄉公所通過的自治條例草案，最後還是經過中央財政部及主計總處的同意，才可能實施，畢竟地方條例不能砥觸中央法令。