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鹿谷鄉要開徵10元觀光捐！南投縣府：地方捐要中央核定

2019-07-11 11:25聯合報 記者黑中亮╱即時報導

面對大量車潮上溪頭，造成鹿谷鄉長期的民怨不斷，而觀光車潮只過不消費，反而帶來噪音、空污等問題，鄉公所擬定「南投縣鹿谷鄉人文交通觀光環境生態資源維護協力臨時稅」自治條例，並送鄉民代表會支持通過，目前已呈報南投縣政府，未來待中央財政部審查通過，將委託台大實驗林入園時代收10元的觀方地方捐。

鹿谷鄉民代表會主席林智鴻說，「南投縣鹿谷鄉人文交通觀光環境生態資源維護協力臨時稅」自治條例，總共有7條，明定台大實驗林管處溪頭自然教育園區、鳳凰自然教育園區（通稱台大茶園）及國立自然科學博物館鳳凰谷鳥園生態園區等3處景點，除鹿谷在地鄉民免收外，其他鄉鎮及縣市的觀光客，不管成人、兒童每人每次均課徵10元，並將收支執行納入年度預算辦理。

財政處長李良珠指出，同情鹿谷鄉因大量車潮造成地方的不便，而賺錢最後都是台大實驗林，但強調所謂的「觀光稅」其實是「地方捐」，鄉公所通過的自治條例草案，最後還是經過中央財政部及主計總處的同意，才可能實施，畢竟地方條例不能砥觸中央法令。

針對鹿谷鄉公所提議開徵觀光稅的自治條例，台大實驗林上午也回應指出，會秉持永續、優質的理念，來推動自然教育及森林遊憩活動，若此提議獲得中央政府依法通過，台大實驗林會依照相關法令並協助推動。

溪頭每年迎來200萬上山呼吸芬多精的遊客，造成大量車潮阻塞鹿谷鄉的交通。本報資料...
溪頭每年迎來200萬上山呼吸芬多精的遊客，造成大量車潮阻塞鹿谷鄉的交通。本報資料照片
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鹿谷鄉民代表會主席林智鴻宣布通過「南投縣鹿谷鄉人文交通觀光環境生態資源維護協力臨...
鹿谷鄉民代表會主席林智鴻宣布通過「南投縣鹿谷鄉人文交通觀光環境生態資源維護協力臨時稅」自治條例。記者黑中亮／攝影
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溪頭每年迎來200萬上山呼吸芬多精的遊客，造成大量車潮阻塞鹿谷鄉的交通。本報資料...
溪頭每年迎來200萬上山呼吸芬多精的遊客，造成大量車潮阻塞鹿谷鄉的交通。本報資料照片
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